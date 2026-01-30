Ice

Trump llama "agitador" a Alex Pretti, el enfermero al que mataron unos agentes migratorios en Minneapolis

En una aparente marcha atrás en su reciente tono conciliador, Trump arremetió contra el enfermero cuya muerte agudizó la crisis en Minneapolis.

N+ Univision y AFP picture
Por:N+ Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Alex Pretti: Nuevas imágenes muestran altercado con agentes fronterizos antes de su muerte

El presidente Donald Trump, en contradicción con su tono conciliador de los últimos días, calificó como "agitador y, quizas, insurgente" a Alex Pretti, uno de los dos ciudadanos estadounidenses muertos por los disparos de agentes migratorios en Minneapolis.

"Las acciones de Alex Pretti han caído drásticamente tras la publicación de un video donde se le ve gritando y escupiendo en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado", escribió en su plataforma Truth Social.

PUBLICIDAD

El presidente alude en su mensaje a unas imágenes compartidas en línea esta semana que muestran al enfermero de cuidados intensivos en un altercado con agentes federales once días antes de que lo mataran a tiros el sábado a manos de agentes que aplicaban medidas represivas contra la inmigración.

Video Tom Homan anunció plan para reducir agentes federales de ICE en Minnesota

Más sobre Estados Unidos

Helicóptero se desploma en el río Meramec en Missouri: ¿hay sobrevivientes?
1 mins

Helicóptero se desploma en el río Meramec en Missouri: ¿hay sobrevivientes?

Estados Unidos
¿Habrá huelga general este viernes? Buscan extender protestas contra ICE en todo EEUU
2 mins

¿Habrá huelga general este viernes? Buscan extender protestas contra ICE en todo EEUU

Estados Unidos
Trump demanda a mujer hispana por no acatar orden de deportación y la multa con casi 1 millón de dólares
2 mins

Trump demanda a mujer hispana por no acatar orden de deportación y la multa con casi 1 millón de dólares

Estados Unidos
Trump firma orden ejecutiva para combatir adicciones y abuso de sustancias en EEUU
2 mins

Trump firma orden ejecutiva para combatir adicciones y abuso de sustancias en EEUU

Estados Unidos
Ciclón bomba provocará nevadas, vientos fuertes e inundaciones costeras: ¿A qué estados afectará?
2 mins

Ciclón bomba provocará nevadas, vientos fuertes e inundaciones costeras: ¿A qué estados afectará?

Estados Unidos
¿Quién era Sonya Massey, la mujer asesinada por exagente del sheriff en Illinois?
3 mins

¿Quién era Sonya Massey, la mujer asesinada por exagente del sheriff en Illinois?

Estados Unidos
¿Habrá un ciclón bomba? Así estará el clima con una tormenta invernal mañana viernes en Estados Unidos
2 mins

¿Habrá un ciclón bomba? Así estará el clima con una tormenta invernal mañana viernes en Estados Unidos

Estados Unidos
Auto se estrella contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, Nueva York
1 mins

Auto se estrella contra la sede mundial de Jabad-Lubavitch en Brooklyn, Nueva York

Estados Unidos
Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU
2 mins

Trump lanza 'Trump Accounts', un nuevo programa de ahorro para bebés nacidos en EEUU

Estados Unidos
Liam, niño de 5 años detenido por ICE en Minnesota, está enfermo: ¿cuál es su estado de salud?
3 mins

Liam, niño de 5 años detenido por ICE en Minnesota, está enfermo: ¿cuál es su estado de salud?

Estados Unidos

La Casa Blanca se ha apresurado a frenar la indignación generalizada por la muerte de Pretti, que se produjo semanas después de que Renee Good, otra ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, muriera a tiros a manos de agentes en la misma ciudad.

Trump afirmó que quería "reducir un poco la tensión" y nombró a un nuevo responsable en Minneapolis, el 'zar fronterizo' Tom Homan, quien declaró el jueves que algunos agentes federales podrían ser retirados de la ciudad tras semanas de protestas contra las redadas de inmigración.

Homan anuncia "mejoras" en la operación en Minneapolis

Homan declaró en su primera conferencia de prensa en Minnesota el jueves que "se podrían y deberían hacer ciertas mejoras", una marcada diferencia con respecto a su predecesor, Greg Bovino, quien fue destituido.

Homan instó a los habitantes de Minnesota a evitar la retórica de odio contra los agentes federales de inmigración.

Afirmó que estaba trabajando en un plan de reducción de personal para algunos de los más de 3,000 agentes federales que han participado en la operación.

Una de estas medidas, por ejemplo, sería notificar a los agentes de ICE sobre las fechas de liberación de los migrantes encarcelados considerados "riesgos criminales para la seguridad pública" para que la agencia pueda detenerlos, afirmó. "Esta es una cooperación sensata que nos permite reducir el número de personas que tenemos aquí", declaró Homan.

Los dos agentes involucrados en el tiroteo de Pretti fueron puestos en licencia, y Homan dijo que cualquier agente federal que viole los estándares de conducta "será castigado".

Relacionados:
IceHuelgaNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX