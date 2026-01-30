Ice Trump llama "agitador" a Alex Pretti, el enfermero al que mataron unos agentes migratorios en Minneapolis En una aparente marcha atrás en su reciente tono conciliador, Trump arremetió contra el enfermero cuya muerte agudizó la crisis en Minneapolis.

El presidente Donald Trump, en contradicción con su tono conciliador de los últimos días, calificó como "agitador y, quizas, insurgente" a Alex Pretti, uno de los dos ciudadanos estadounidenses muertos por los disparos de agentes migratorios en Minneapolis.

"Las acciones de Alex Pretti han caído drásticamente tras la publicación de un video donde se le ve gritando y escupiendo en la cara a un agente del ICE muy tranquilo y controlado", escribió en su plataforma Truth Social.

El presidente alude en su mensaje a unas imágenes compartidas en línea esta semana que muestran al enfermero de cuidados intensivos en un altercado con agentes federales once días antes de que lo mataran a tiros el sábado a manos de agentes que aplicaban medidas represivas contra la inmigración.

La Casa Blanca se ha apresurado a frenar la indignación generalizada por la muerte de Pretti, que se produjo semanas después de que Renee Good, otra ciudadana estadounidense y madre de tres hijos, muriera a tiros a manos de agentes en la misma ciudad.

Trump afirmó que quería "reducir un poco la tensión" y nombró a un nuevo responsable en Minneapolis, el 'zar fronterizo' Tom Homan, quien declaró el jueves que algunos agentes federales podrían ser retirados de la ciudad tras semanas de protestas contra las redadas de inmigración.

Homan declaró en su primera conferencia de prensa en Minnesota el jueves que "se podrían y deberían hacer ciertas mejoras", una marcada diferencia con respecto a su predecesor, Greg Bovino, quien fue destituido.

Homan instó a los habitantes de Minnesota a evitar la retórica de odio contra los agentes federales de inmigración.

Afirmó que estaba trabajando en un plan de reducción de personal para algunos de los más de 3,000 agentes federales que han participado en la operación.

Una de estas medidas, por ejemplo, sería notificar a los agentes de ICE sobre las fechas de liberación de los migrantes encarcelados considerados "riesgos criminales para la seguridad pública" para que la agencia pueda detenerlos, afirmó. "Esta es una cooperación sensata que nos permite reducir el número de personas que tenemos aquí", declaró Homan.