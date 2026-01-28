Real ID

¿Qué documento necesito para volar dentro de Estados Unidos si no tengo REAL ID?

Para realizar vuelos domésticos, es decir dentro de Estados Unidos, esta es la opción en caso de que no tengas REAL ID.

Univision picture
Por:Univision
add
Síguenos en Google
Video Mostrar documentos puede ser lo más seguro para evitar una detención prolongada por ICE: Expertos

Hay muchas dudas sobre las identificaciones necesarias para hacer viajes domésticos, es decir, vuelos dentro de Estados Unidos.

La duda surge en especial luego de que el REAL ID fuera obligatorio desde el 7 de mayo de 2025, esto con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses y extranjeros puedan comprobar su presencia legal en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

¿Cómo se puede obtener el Real ID y por qué se necesita?

Del estado donde residas dependen los documentos para solicitar el REAL ID. Y es que en casi todos las localidades, el REAL ID se tramita en la misma oficina que se solicitan las licencias e identificaciones estándar.

Más sobre Real ID

¿Real ID es obligatorio para vuelos dentro de Estados Unidos o con pasaporte es suficiente?
2 mins

¿Real ID es obligatorio para vuelos dentro de Estados Unidos o con pasaporte es suficiente?

Estados Unidos
¿Qué pasará desde el 1 de febrero 2026 en aeropuertos de Estados Unidos? Necesitarás este documento
3 mins

¿Qué pasará desde el 1 de febrero 2026 en aeropuertos de Estados Unidos? Necesitarás este documento

Estados Unidos
TSA cobrará nueva tarifa de 45 dólares a viajeros sin REAL ID en aeropuertos, ¿a partir de cuándo?
1 mins

TSA cobrará nueva tarifa de 45 dólares a viajeros sin REAL ID en aeropuertos, ¿a partir de cuándo?

Estados Unidos
¿No tienes Real ID o pasaporte? Te explicamos cómo funciona la nueva tarifa de $18 para poder viajar
1:27

¿No tienes Real ID o pasaporte? Te explicamos cómo funciona la nueva tarifa de $18 para poder viajar

Estados Unidos
¿Dudas sobre qué símbolos identifican el Real ID? Esta guía te ayudará
1 mins

¿Dudas sobre qué símbolos identifican el Real ID? Esta guía te ayudará

Estados Unidos
Conoce los símbolos en los documentos que identifican el Real ID en cada estado
2:01

Conoce los símbolos en los documentos que identifican el Real ID en cada estado

Estados Unidos
En un minuto: Corte rechaza revocar el 'parole' humanitario a más de 530,000 inmigrantes
1:10

En un minuto: Corte rechaza revocar el 'parole' humanitario a más de 530,000 inmigrantes

Estados Unidos
En un minuto: Jueza ordena facilitar el regreso a EEUU de un venezolano expulsado a El Salvador
1:10

En un minuto: Jueza ordena facilitar el regreso a EEUU de un venezolano expulsado a El Salvador

Estados Unidos
Las 7 claves del ‘Real ID’: el documento que necesitarás para poder viajar en avión dentro de EEUU
2:14

Las 7 claves del ‘Real ID’: el documento que necesitarás para poder viajar en avión dentro de EEUU

Estados Unidos
Sin 'Real ID' no podrás volar dentro de EEUU: te decimos por qué y cómo obtener una
4 mins

Sin 'Real ID' no podrás volar dentro de EEUU: te decimos por qué y cómo obtener una

Estados Unidos

Es por esa razón que las autoridades recomiendan visitar el sitio oficial de Internet del departamento de emisión de licencias de manejo estatal para así, solicitar el REAL ID.

Notas Relacionadas

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

¿ICE puede entrar a mi casa sin una orden judicial? Esto dice un memorando revelado por AP

Inmigración
3 min


Cabe señalar que de no tener un REAL ID no podrás abordar vuelos comerciales regulados por el Gobierno federal, ni tampoco ingresar a edificios del Gobierno federal, instalaciones militares ni a plantas nucleares.

¿Con qué documento puedo viajar dentro de Estados Unidos sin no tengo un REAL ID?

Si es que no puedes solicitar tu licencia o identificación estatal con un REAL ID, es importante señalar que hay una opción para viajar en avión sin ello. Y tal documento es el pasaporte.

Además, a partir del 1 de febrero puedes pagar la tarifa de $45 dólares para usar la TSA ConfirmID; un servicio opcional de pago emitido por la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA, por sus siglas en inglés) que permite a los viajeros someterse a un proceso de verificación de identidad alternativo si no tienes una identificación válida en el punto de control del aeropuerto.

Aunque es importante decir que pagar el TSA ConfirmID no garantiza que puedas verificar tu identidad, lo que se traduce en no poder viajar.

PUBLICIDAD

Mira también:

Relacionados:
Real IDVueloPasaporte estadounidense

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX