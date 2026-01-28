Real ID ¿Qué documento necesito para volar dentro de Estados Unidos si no tengo REAL ID? Para realizar vuelos domésticos, es decir dentro de Estados Unidos, esta es la opción en caso de que no tengas REAL ID.

Hay muchas dudas sobre las identificaciones necesarias para hacer viajes domésticos, es decir, vuelos dentro de Estados Unidos.

La duda surge en especial luego de que el REAL ID fuera obligatorio desde el 7 de mayo de 2025, esto con el objetivo de que los ciudadanos estadounidenses y extranjeros puedan comprobar su presencia legal en Estados Unidos.

¿Cómo se puede obtener el Real ID y por qué se necesita?

Del estado donde residas dependen los documentos para solicitar el REAL ID. Y es que en casi todos las localidades, el REAL ID se tramita en la misma oficina que se solicitan las licencias e identificaciones estándar.

Es por esa razón que las autoridades recomiendan visitar el sitio oficial de Internet del departamento de emisión de licencias de manejo estatal para así, solicitar el REAL ID.



Cabe señalar que de no tener un REAL ID no podrás abordar vuelos comerciales regulados por el Gobierno federal, ni tampoco ingresar a edificios del Gobierno federal, instalaciones militares ni a plantas nucleares.

¿Con qué documento puedo viajar dentro de Estados Unidos sin no tengo un REAL ID?

Si es que no puedes solicitar tu licencia o identificación estatal con un REAL ID, es importante señalar que hay una opción para viajar en avión sin ello. Y tal documento es el pasaporte.

Además, a partir del 1 de febrero puedes pagar la tarifa de $45 dólares para usar la TSA ConfirmID; un servicio opcional de pago emitido por la Administración de Seguridad del Transporte ( TSA, por sus siglas en inglés) que permite a los viajeros someterse a un proceso de verificación de identidad alternativo si no tienes una identificación válida en el punto de control del aeropuerto.

Aunque es importante decir que pagar el TSA ConfirmID no garantiza que puedas verificar tu identidad, lo que se traduce en no poder viajar.

