Real ID ¿Real ID es obligatorio para vuelos dentro de Estados Unidos o con pasaporte es suficiente? En caso de que no puedas solicitar tu licencia o identificación estatal con un REAL ID, esto es lo que puedes hacer para viajar.

Video Mostrar documentos puede ser lo más seguro para evitar una detención prolongada por ICE: Expertos

Como seguro ya lo sabes, el REAL ID es una ley que establece estándares de seguridad más altos para las identificaciones y licencias de conducir.

En ese sentido, para cumplir con los requisitos de la ley, los estados deben reemplazar sus identificaciones y licencias, con fecha límite el 7 de mayo de 2025.

PUBLICIDAD

De esta forma, los ciudadanos estadounidenses, y los extranjeros que pueden comprobar su presencia legal en Estados Unidos, pueden obtener el REAL ID. Así que te decimos los detalles

¿Cómo puedo obtener el Real ID y por qué se necesita?

El proceso para solicitar el REAL ID y los documentos que necesitas dependen del estado donde residas.

En la mayoría de los estados, el REAL ID se tramita en la misma oficina que se emiten las licencias e identificaciones de siempre.

Por ello, las autoridades recomiendan visitar el sitio oficial en la red del departamento de emisión de licencias de manejo estatal para solicitar tu REAL ID, dependiendo del estado donde vivas.

Es muy importante que tengas tu REAL ID porque de lo contrario no podrás abordar vuelos comerciales regulados por el Gobierno federal; ingresar a edificios del Gobierno federal o instalaciones militares; ni entrar a plantas nucleares.

¿Se puede viajar dentro de Estados Unidos sin un REAL ID y qué pasa si no puedo obtenerlo?

En caso de que no puedas solicitar tu licencia o identificación estatal con un REAL ID, es importante señalar que puedes viajar en avión con tu pasaporte.

En caso de no contar con REAL ID o con Pasaporte, se puede usar el TSA ConfirmID, un servicio opcional de pago proporcionado por la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) que permite a los viajeros someterse a un proceso de verificación de identidad alternativo si no tienen una identificación aceptable al llegar al punto de control del aeropuerto.

PUBLICIDAD

A partir del 1 de febrero puedes pagar la tarifa de $45 dólares para usar la TSA ConfirmID; sin embargo, no hay garantía de que al pagarlo puedas verificar tu identidad.

Si no calificas para tramitar un REAL ID, podrías obtener una licencia de conducir o tarjeta de identificación regular.

Pero no puedes usar ese documento para viajes aéreos en Estados Unidos, ni para ingresar a instalaciones federales o militares.

Es muy importante que sepas que quizá ya tienes una REAL ID y no te has dado cuenta.

Así que si tu licencia de conducir o identificación estatal tiene una estrella en la esquina superior derecha, significa que es una REAL ID, y ya no necesitas hacer otro trámite.