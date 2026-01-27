Real ID ¿Qué pasará desde el 1 de febrero 2026 en aeropuertos de Estados Unidos? Necesitarás este documento Aquí te decimos en qué consiste y cómo tramitarlo para que evites inconvenientes a la hora de tomar tu vuelo

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 23 de enero de 2026

El próximo 1 de febrero del 2026 se agregará otro documento para poder viajar en los aeropuertos de Estados Unidos, por lo cual aquí te decimos en qué consiste y cómo tramitarlo para que evites inconvenientes.

Las temperaturas bajas en EEUU por la tormenta invernal han ocasionado retrasos en los vuelos o hasta cancelaciones de los viajes, por lo tanto es muy importante estar monitoreando las páginas oficiales y que no te falte ningún documento.

PUBLICIDAD

¿Qué es el REAL ID?

El REAL ID fue aprobado por el Congreso en 2005, en el cual se establecen estándares mínimos de seguridad para las licencias de conducir e identificaciones estatales.

También prohíbe que las agencias federales acepten para ciertos fines oficiales licencias de conducir y tarjetas de identificación que no cumplan con las normas.

¿Cómo se ve el REAL ID?

Realmente, el REAL ID no es otro papel en sí, sino que es un sello en la esquina de la licencia de conducir con forma de estrellita.

Hay varios tipos de estrella y también hay un oso con una estrella.

¿Todos los estados cumplen con la norma REAL ID?

Todos los estados, el Distrito de Columbia y los cinco territorios cumplen con la norma REAL ID.

De igual forma, se emiten licencias de conducir e identificaciones que cumplen con la norma REAL ID.

¿Cómo obtengo mi REAL ID?

El primer paso para poder tramitarla es que vayas al sitio web de la agencia de licencias de conducir acorde con tu estado para ver los requisitos.

Comúnmente, lo que te piden es el nombre completo, fecha de nacimiento, número de seguro social, dos comprobantes de domicilio y estatus legal.

No obstante, esto dependerá de cada estado, así que se recomienda visitar el sitio web antes de presentarse de manera presencial.

¿Puedo usar mi tarjeta REAL ID para cruzar la frontera con Canadá o México?

El REAL ID no se puede usar para cruzar la frontera, ya que no es un documento que valide tu ciudadanía, sino que valida tu estatus legal.

PUBLICIDAD

Si quieres viajar al extranjero, necesitarás el pasaporte. Sin embargo, si viajas dentro del país, sí te será útil tu REAL ID u otra alternativa aceptable, pero cualquiera de los dos es viable.

¿Qué pasará el 1 de febrero si deseas viajar?

En el caso de que no cuentes con el REAL ID, no podrás tener acceso a edificios federales restringidos como bases militares, ni abordar vuelos dentro de Estados Unidos. Este documento se usa en situaciones en las que tiene que intervenir el gobierno federal; sin embargo, no se usa para cruzar la frontera ni como pasaporte.

En el caso de que no cuentes con ella este 1 de febrero, se te cobrará una tarifa de $45 dólares para usar la TSA ConfirmID; sin embargo, no hay garantía de que al pagarlo pueda verificar tu identidad.

Si no tienes una identificación válida, te dejamos el link para que puedas pagar el TSA ConfirmID antes de ir al aeropuerto.

Cabe destacar que el uso de TSA ConfirmID es opcional. En el caso de que no decidas usarlo y no presentes una identificación válida, es posible que no te den acceso al control de seguridad y pierdas tu vuelo.