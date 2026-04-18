vuelos Qué hacer si vas a viajar pronto: consejos para evitar tarifas más altas en vuelos por alza del combustible La presión sobre el suministro global de petróleo ya impacta al sector aéreo, con aerolíneas ajustando operaciones y trasladando costos a los viajeros.

Video Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago reducirá cientos de vuelos diarios para el verano; esta es la razón

A medida que la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán ejerce presión sobre el suministro mundial de petróleo, los viajeros tienen motivos válidos para preocuparse por el costo y la disponibilidad de los vuelos mientras planifican sus viajes de finales de primavera y verano.

El director de la Agencia Internacional de la Energía ha advertido que los países europeos podrían quedarse con escasas reservas de combustible para aviones en cuestión de semanas, lo que obligaría a las aerolíneas del continente —así como a las compañías que vuelan hacia Europa— a reducir significativamente sus vuelos.

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Muchas aerolíneas ya han aumentado las tarifas por equipaje facturado o han añadido recargos por combustible, dado que el precio mundial del queroseno para aviación escaló de unos 99 dólares por barril a finales de febrero hasta alcanzar los 209 dólares por barril a principios de abril.

Como muestra de las continuas repercusiones del conflicto en el sector de los viajes, Air Canada anunció el viernes que tiene previsto suspender su servicio al Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York desde el 1 de junio hasta el 25 de octubre, con el fin de reducir sus costos de combustible.

Otras aerolíneas —que van desde compañías estadounidenses como United y Delta, hasta Air France-KLM, SAS, Philippine Airlines y Cathay Pacific en Europa y Asia— han recortado rutas y, o bien han subido el precio de los billetes, o han advertido que lo harán si la guerra impide el paso del petróleo a través del estrecho de Ormuz.

"Resulta muy difícil para las aerolíneas hacer predicciones en este entorno; por ello, adoptarán una postura conservadora. Esa es la razón por la que es probable que sus precios se mantengan elevados durante algún tiempo, hasta que la situación se estabilice realmente", afirmó Shye Gilad, excapitán de aerolínea que actualmente imparte clases en la escuela de negocios de la Universidad de Georgetown.

Ante el aumento de las tarifas aéreas y los cargos adicionales, los consumidores aún pueden tomar decisiones que determinen qué parte de su presupuesto de viaje se destinará a cubrir los gastos de traslado hacia y desde sus destinos.

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Actúe con rapidez

Si bien los consumidores podrían sentirse tentados a esperar a ver si la guerra termina antes de comprar sus billetes de avión, la estrategia de 'esperar y ver qué pasa' a la hora de reservar vuelos resulta más arriesgada este año —según advierten los expertos en viajes—, especialmente a medida que la guerra se prolonga y se acerca la temporada de verano, así como otros periodos de máxima afluencia turística.

"Suponiendo que se alcance un alto el fuego duradero —o, mejor aún, un acuerdo de paz—, transcurrirán varios meses antes de que se restablezcan los niveles normales de producción y suministro de combustible para aviones", señaló Henry Harteveldt, analista del sector aéreo y presidente de Atmosphere Research Group.

El cambio de postura de Irán el sábado respecto a su decisión de reabrir el estrecho de Ormuz, sumado a la insistencia del presidente Donald Trump en mantener el bloqueo estadounidense a los puertos iraníes, puso de manifiesto la fragilidad de las perspectivas de que el flujo de petróleo desde el golfo Pérsico se restablezca de manera fiable y, con ello, se alivie la presión sobre los precios que afecta a las aerolíneas y a sus clientes.

"Mi consejo a los viajeros es el siguiente: si encuentran un vuelo cuyo horario se ajuste al suyo, con una tarifa que puedan permitirse y en una aerolínea que al menos puedan tolerar, resérvenlo", afirmó Harteveldt.

Además de cobrar por el equipaje facturado y la selección de asiento, la mayoría de las aerolíneas norteamericanas no ofrecen reembolsos ni créditos de viaje a los pasajeros con billetes de Economía Básica si no cancelan sus viajes en un plazo de 24 horas tras la compra. Las políticas pueden variar, pero pagar un poco más por un billete de Economía Estándar (Standard Economy) ofrece mayor flexibilidad, según Harteveldt.

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"Pagar un poco más por adelantado por un billete reembolsable también puede resultar ventajoso, ya que «si los precios comienzan a fluctuar drásticamente, se puede cancelar la reserva y volver a reservar al mejor precio", señaló Gilad.

Los expertos en viajes afirman que, por el momento, las pautas tradicionales de reserva sirven como referencia para determinar con cuánta antelación conviene reservar un vuelo para conseguir la tarifa aérea más baja: los vuelos internacionales suelen ser más económicos si se reservan con una antelación de entre dos y cinco meses, mientras que para los viajes nacionales el plazo ideal es de tres a seis semanas antes de la fecha.

Es probable que las reservas de última hora —así como otras situaciones que habitualmente conllevan precios más elevados— sigan encareciéndose, advirtió Gilad.

"Recuerden —especialmente si viajan con las grandes aerolíneas— que estas tienen una mayor capacidad para ajustar sus tarifas. Si reservan con muy poca antelación a la fecha del viaje, acabarán pagando más", explicó.

Mantenga una mente abierta

A aquellos viajeros que no tienen la necesidad ni el deseo de llegar a un lugar específico en un momento concreto les resultará más sencillo ahorrar en sus billetes de avión. Modificar las fechas de salida o de regreso en uno o dos días —especialmente si se evita viajar durante los fines de semana de mayor demanda o los días festivos, optando en su lugar por los días laborables— suele generar diferencias significativas en el precio.

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Elegir un destino diferente también puede resultar rentable. Un vuelo con salida desde Estados Unidos puede ser considerablemente más económico si el destino es una ciudad europea en particular en comparación con otra. Dado que las aerolíneas de bajo coste y los trenes conectan gran parte de Europa —y que los trenes conectan, a su vez, con los aeropuertos—, optar por un aeropuerto al que resulte más económico llegar puede seguir ofreciendo un acceso sencillo a una gran cantidad de otros destinos.

Aquellos viajeros que no tengan un destino de llegada fijo pueden recurrir a herramientas como la función «Explorar a todas partes» de Skyscanner para buscar opciones más económicas.

Buscar aeropuertos de salida más allá del más cercano también puede marcar una diferencia significativa. Los grandes centros de conexión (hubs) suelen ofrecer una mayor variedad de vuelos y tarifas más bajas que los aeropuertos regionales de menor tamaño.

En algunos casos, reservar un vuelo corto por separado o tomar un tren hacia un centro de conexiones (hub) permitirá acceder a tarifas aéreas de larga distancia más económicas; piense, por ejemplo, en la diferencia entre Milwaukee y el Aeropuerto Internacional O’Hare de Chicago.

Viaje ligero

Limitarse a llevar solo equipaje de mano, siempre que sea posible, puede ayudar a evitar las tarifas más elevadas por facturar equipaje que muchas de las principales aerolíneas estadounidenses han introducido recientemente, incluidas Delta, American, United, Southwest y JetBlue.

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Si viajar con poco equipaje no es una opción, planifique con antelación, ya que las aerolíneas suelen cobrar más por añadir maletas a medida que se acerca la hora de la salida, especialmente dentro de las 24 horas previas al vuelo.

Canjee sus puntos

Si bien las tarifas aéreas están subiendo, la cantidad de puntos de aerolínea necesarios para muchos vuelos no ha aumentado al mismo ritmo, señaló Adam Morvitz, director ejecutivo de points.me, una plataforma de búsqueda para el canje de recompensas de fidelidad.

Las aerolíneas todavía necesitan llenar sus asientos, comentó Morvitz, y ofrecer un mayor número de ellos a cambio de menos puntos es una forma de lograrlo.

Aquellos clientes que no cuenten con suficientes millas de viajero frecuente o puntos de tarjeta de crédito para cubrir un billete de ida y vuelta aún pueden canjear sus recompensas de viaje para cubrir uno de los trayectos del viaje, liberando así dinero en efectivo para otros gastos relacionados con el viaje.

Muchos viajeros canjean sus puntos directamente a través del portal de reservas de su tarjeta de crédito, donde, por lo general, cada punto tiene un valor aproximado de un centavo, explicó Morvitz. Transferir los puntos a los programas de fidelidad de las aerolíneas suele ofrecer un valor significativamente mayor, dado que la mayoría de los principales emisores de tarjetas de crédito mantienen acuerdos de colaboración con una amplia gama de aerolíneas.

Tomemos el caso de American Express, cuyos puntos pueden transferirse al programa Flying Blue de Air France. Los viajeros que no deseen realizar su reserva directamente con Air France aún pueden utilizar esos puntos con las aerolíneas asociadas a esta compañía, como es el caso de Delta, indicó Morvitz.

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"Los puntos constituyen una forma de patrimonio, y los consumidores deberían ser conscientes de que dichos puntos incrementan su poder adquisitivo", afirmó.

Explore las tarjetas de crédito para viajeros

Para aquellos que se inician en el uso de tarjetas de crédito especializadas en viajes, los bonos de bienvenida pueden generar beneficios aprovechables tan pronto como este mismo verano. Algunos de estos bonos son lo suficientemente generosos como para cubrir el coste de un vuelo una vez cumplido el requisito de gasto mínimo estipulado.

"Incluso si viajara durante todo el año —realizando un viaje al mes—, acumularía más puntos simplemente por darse de alta en la tarjeta que por el hecho de sentarse en un asiento y volar", señaló Morvitz.

Los puntos y las recompensas pueden ir sumándose a través de los gastos cotidianos en supermercados, restaurantes y combustible. Algunas tarjetas incluyen beneficios, como equipaje facturado gratuito o con descuento.