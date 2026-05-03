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Modo avión desactivado: Por no colgar el teléfono, mujer retrasa vuelo de Delta Air Lines y termina arrestada en Miami

La pasajera ignoró reiteradas indicaciones de la tripulación para finalizar una llamada mientras el avión rodaba por la pista, lo que obligó al piloto a interrumpir el despegue y regresar a la puerta de embarque

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Por:N+ Univision
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Video Salen chispas de un motor en pleno vuelo de Delta: el avión tuvo que aterrizar de emergencia

Un vuelo terminó convertido en un episodio caótico que saltó a redes sociales: gritos, impaciencia y una pasajera aferrada a una llamada telefónica en pleno despegue. Lo que comenzó como una simple instrucción de seguridad en el vuelo 1323 de Delta Air Lines en el Aeropuerto Internacional de Miami, el 27 de abril de 2026, acabó con el regreso del avión a la puerta de embarque, retrasos y un arresto que encendió la conversación en internet.

Entre instrucciones y tensión en cabina

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Según un portavoz de la aerolínea, la pasajera ignoró reiteradas indicaciones de la tripulación para finalizar una llamada mientras el avión rodaba por la pista, según la revista PEOPLE, lo que obligó al piloto a interrumpir el despegue y regresar a la puerta de embarque.

El vuelo quedó retrasado, mientras el ambiente en cabina pasaba de la sorpresa al reclamo entre los viajeros. La situación fue documentada en video, donde se escucha a otros pasajeros pedir consideración por quienes necesitaban hacer conexiones.

Intervención policial y salida forzada

Tras el regreso a la puerta de embarque, la tensión escaló cuando la policía identificó a la pasajera como Shannon Marie Harris, de Tyrone, Georgia. Reportes de Fox 5 Atlanta y WSB-TV 2 señalan que se mostró “ agresiva” al ser requerida para detener la llamada durante las instrucciones de seguridad, lo que llevó a la tripulación a solicitar apoyo.

Aunque se le pidió abandonar el avión, se negó, obligando a evacuar a los pasajeros antes de su arresto cuando intentó salir con el resto. Según NBC 6, enfrenta al menos un cargo relacionado con allanamiento de morada.

El caso quedó como un episodio que retrasó la operación del vuelo 1323 y movilizó a pasajeros, tripulación y autoridades. Mientras el avión retomaba su itinerario hacia Atlanta, las imágenes del incidente seguían circulando en redes sociales.

Video Spirit Airlines cierra operaciones y deja miles de pasajeros varados
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