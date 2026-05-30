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Vuelo de United Airlines aterriza de emergencia en Wisconsin tras incidente de seguridad con pasajero

Este no es el primer incidente de este tipo registrado en un vuelo de United Airlines. A principios de mayo, un pasajero de 48 años fue detenido en Nueva Jersey después de presuntamente agredir a un miembro de la tripulación

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Por:Armando López Muñoz
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La noche del viernes 29 de mayo de 2026, el vuelo UA2005 de United Airlines, que cubría la ruta entre Chicago y Minneapolis, fue desviado a Madison, Wisconsin, debido a un incidente relacionado con un pasajero conflictivo.

Según un portavoz del FBI en Milwaukee, la agencia fue notificada del desvío de la aeronave, por lo que agentes federales y autoridades locales acudieron al aeropuerto para atender la situación.

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¿Qué hizo el pasajero?

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De acuerdo con un audio obtenido por NBC News de las comunicaciones entre personal aeroportuario y la tripulación, el pasajero habría intentado acceder en repetidas ocasiones a la cabina del avión. Tras el aterrizaje, agentes de seguridad abordaron la aeronave para intervenir.

“Creo que en este momento está sentado en un asiento, flanqueado por agentes de la ley a ambos lados”, se escucha decir en la grabación.

Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad del pasajero ni los motivos de su conducta. Tras ser retirado de la aeronave por la Oficina del Sheriff del Condado de Dane, el vuelo continuó su trayecto hacia Minneapolis, donde aterrizó durante la madrugada del sábado.

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Por ahora, el FBI mantiene abierta una investigación sobre el incidente. Ni las autoridades ni United Airlines han confirmado públicamente si el pasajero intentó ingresar a la cabina ni han informado sobre posibles cargos en su contra.

Este no es el primer incidente de este tipo registrado en un vuelo de United Airlines. A principios de mayo, un pasajero de 48 años fue detenido en Nueva Jersey después de presuntamente agredir a un miembro de la tripulación e intentar acercarse a la cabina de mando de una aeronave de la compañía. Tras el aterrizaje, las autoridades lo pusieron bajo evaluación psiquiátrica.

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