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Washington endurece postura en Medio Oriente: Pentágono advierte a Irán y mantiene bloqueo naval sin cerrar Ormuz

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, Daniel Caine, detallaron el alcance de la Operación Furia Épica, el bloqueo naval y la situación estratégica en torno al estrecho de Ormuz

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Por:N+ Univision
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Video EEUU advierte a Irán; "Elijan sabiamente" ante un bloqueo y presión económica sin precedentes | Pete Hegseth

En medio de un aumento de tensiones en Medio Oriente, el Departamento de Guerra de Estados Unidos informó este jueves 16 de abril de 2026 sobre los avances de la Operación Furia Épica, una ofensiva militar conjunta con Israel contra Irán.

Desde el Pentágono, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, D aniel Caine, detallaron el alcance del despliegue, el bloqueo naval y la situación estratégica en torno al estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más relevantes del mundo.

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Conferencia desde el Pentágono

Durante la conferencia, ambos funcionarios defendieron la operación militar y reiteraron que las acciones buscan contener las capacidades estratégicas de Irán. El mensaje central incluyó advertencias directas sobre el control marítimo y la posibilidad de una escalada si Teherán no modifica su postura.

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Presión militar y disputa por Ormuz

Hegseth afirmó que Estados Unidos mantiene vigilancia total sobre Irán y cuestionó su capacidad real de control en el estrecho de Ormuz. “Te gusta decir públicamente, Irán, que controlas el Estrecho de Ormuz... pero no tienes una marina ni un verdadero conocimiento del dominio. NO PUEDES CONTROLAR NADA”, declaró, al rechazar las afirmaciones de Teherán sobre su influencia en esa vía marítima.

El funcionario subrayó que Washington conoce los movimientos militares iraníes y advirtió sobre posibles acciones directas: “Sabemos qué activos militares están moviendo y a dónde los están moviendo”. Añadió que las fuerzas estadounidenses están listas para atacar infraestructura crítica si la situación escala: “ESTAMOS LISTOS Y CARGADOS… Preferiríamos no tener que hacerlo, pero estamos listos para actuar”.

También reiteró el escenario que enfrenta Irán: “Podrían elegir un futuro próspero… pero si eligen mal, entonces tendrán un bloqueo y bombas cayendo sobre infraestructura, energía y poder”. En materia naval, lanzó una advertencia directa: “Den la vuelta o prepárense para ser abordados. Usaremos la fuerza”.

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Bloqueo sin cierre de Ormuz

Por su parte, Daniel Caine aclaró el alcance del operativo marítimo y su relación con el estrecho de Ormuz. “Permítanme ser claro: este bloqueo se aplica a TODOS los barcos… que se dirijan a o provengan de puertos iraníes”, afirmó.

Sin embargo, precisó que la medida no implica el cierre del estrecho: “La acción de Estados Unidos es un bloqueo de los puertos y la costa de Irán, no un bloqueo del Estrecho de Ormuz”. Explicó que las operaciones se desarrollan tanto en aguas territoriales iraníes como en aguas internacionales, manteniendo abierta la navegación global en esa ruta estratégica.

Caine añadió que “trece barcos han tomado la sabia decisión de dar la vuelta” y describió la complejidad operativa en la zona, comparándola con maniobras en espacios altamente congestionados.

Operación Furia Épica sigue activa

Las autoridades estadounidenses reiteraron que las acciones de la Operación Furia Épica continúan activas, con fuerzas desplegadas y listas para escalar en caso necesario, mientras el estrecho de Ormuz permanece como punto clave en la dinámica del conflicto.

JICM

Video Guerra con Irán: Donald Trump considera que conflicto con Teherán podría terminar pronto
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