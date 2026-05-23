Ebola Volando en la incertidumbre, la historia del vuelo que no llegó a Detroit por traer un pasajero del Congo Un vuelo de AirFrance, procedente de Europa, que se dirigía a Michigan no pudo aterrizar en Estados Unidos hasta dejar en Montreal a un pasajero procedente del Congo

Una mujer de Michigan que se encontraba en el vuelo de Air France del 20 de mayo desviado a Montreal dice que se sintió alarmada y confundida al enterarse de que a bordo viajaba un pasajero procedente de la República Democrática del Congo, que ha estado afectada por el ébola, también porque los miembros de la tripulación comenzaron a ponerse mascarillas médicas durante el vuelo.

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Pero lo que todavía mantiene indignada a Debbie Mistor, de 57 años, es: "¿Quién metió la pata aquí?".

Mistor, en una entrevista con el Detroit Free Press, se preguntó cómo se le permitió al viajero del país del centroafricano en abordar el avión con destino a Detroit dos días después de que la administración Trump anunciara una prohibición temporal de viaje para todos los titulares de pasaportes no estadounidenses provenientes de la República Democrática del Congo, Sudán del Sur y Uganda.

"Me preocupa mucho el hecho de que este pasajero estuviera en un avión lleno de cientos de personas y no tengamos idea con certeza de si esa persona había estado expuesta al ébola, o si estuvo en un área donde el ébola prevalecía", dijo Mistor, quien vive en el Township Superior en Washtenaw county.

El ébola es un tipo de fiebre hemorrágica viral con una tasa de letalidad promedio del 50% para todas las cepas del virus, según la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud informa que ha variado del 25% al 90% en brotes anteriores.

La cepa Bundibugyo del ébola es la que está causando el brote actual centrado en la República Democrática del Congo. Hasta el 22 de mayo, incluía 750 casos sospechosos y 177 muertes sospechosas, según la OMS. No existen vacunas ni tratamientos para este tipo de ébola.

Fue declarado una emergencia de salud pública de importancia internacional a principios de este mes.

Un desvío misterioso

Después de un viaje de casi una semana a Berlín, Mistor recordó haber corrido por el Aeropuerto Charles de Gaulle en París a primera hora de la tarde del 20 de mayo, intentando alcanzar un vuelo de conexión que pensó que sería el último tramo de su viaje de regreso a casa en Michigan.

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"Estábamos completamente sin aliento, corriendo para alcanzarlo", dijo Mistor, quien junto con su pareja, Ed Ficaro, reservaron sus boletos en el vuelo 378 de Air France, a través de Delta Airlines, su socio nacional.

Lograron abordar el avión justo antes de que se cerraran las puertas de la cabina y se abrocharon los cintunones en los asientos de clase ejecutiva hacia la parte delantera, relató. Estimó que había más de 250 pasajeros.

Todo parecía normal mientras volaban hacia casa sobre el océano Atlántico. Sin embargo, cuando quedaban unas cuatro horas de vuelo, el piloto hizo un anuncio en francés a través del sistema de intercomunicación, dijo.

"Como no hablo francés, no pude entenderlo pero luegohizo el anuncio en inglés", dijo Mistor.

El acento del capitán era marcado y había estática en el intercomunicador, finalmente les comunicó a los pasajeros que la aeronave ya no se dirigiría a Detroit.

"Por instrucciones del gobierno de los EE. UU., no se nos iba a permitir aterrizar en Detroit y estaba siendo desviada a Montreal", dijo.

Hubo confusión en la cabina, dijo, mientras los pasajeros intentaban comprender lo que él había dicho y también se esforzaban por asimilar las implicaciones.

"Obviamente, ya sabes, la gente estaba tratando de armar la parte que escucharon o entendieron", comentó. "Todos estábamos como, '¿Qué dijo? ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede?'".

La pregunta más grande de todas en la mente de Mistor era: ¿Por qué?

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En ausencia de información, las teorías se desatan en el avión desviado

Algunos pasajeros preocupados comenzaron a pedir más detalles a los asistentes de vuelo.

"Escuché a un par de asistentes de vuelo dar la respuesta de: 'Bueno, no tenemos más información aparte de que vamos a Montreal'", dijo Mistor.

Como viajera frecuente, Mistor no quedó satisfecha con esa respuesta. Publicó sobre el misterioso desvío en un hilo de Delta Airlines en Reddit.

"Lo hice porque pensé que tal vez alguien más que estuviera en este vuelo podría intervenir o alguien más podría saber algo. Y, después, todas las personas que comenzaron a interactuar con esta publicación plantearon: '¿Es esto hantavirus? ¿Es esto ébola? ¿Qué está pasando?'. Eso ni siquiera pasó por mi mente al principio", narró Mistor.

Sus preocupaciones se profundizaron cuando notó que todos los asistentes de vuelo se habían puesto mascarillas médicas: algunos usaban mascarillas quirúrgicas, otros lucían cubrebocas N95.

"Definitivamente elevó el nivel de alarma", dijo Mistor. Algunos pasajeros pidieron mascarillas, pero la mujer dijo que los asistentes de vuelo les dijeron que el avión no estaba abastecido para proporcionarles equipo de protección personal.

Aquellos que por casualidad tenían mascarillas en sus maletas de mano comenzaron a buscar en ellas y se colocaron las mascarillas sobre la boca y la nariz, relató.

Unos 20 minutos más tarde, Mistor dijo que el piloto habló con los pasajeros por segunda vez utilizando el sistema de intercomunicación.

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"Quería aclarar que esto no era en absoluto un problema con el avión o la mecánica y que no había ningún inconveniente con la aeronave y que todo estaba perfectamente seguro. En cambio, dijo que esto se debía a un pasajero que no podía ingresar a los EE. UU.", dijo Mistor.

Esa revelación la perturbó una vez más.

"Estaba realmente alterada. Pensé, ¿hay un criminal a bordo? ¿Alguien es contagioso?, porque obviamente el hantavirus y el ébola son problemas reales e importantes que están ocurriendo en este momento.

"Definitivamente era preocupante".

Un pasajero sentado cerca le preguntó a una asistente de vuelo si alguien a bordo estaba infectado con ébola o si era del Congo, que está en el centro de la epidemia actual.

Dijo que escuchó a la asistente de vuelo decir: "No presentan ningún síntoma que podamos ver o del que estemos al tanto. Es solo que no se les permite ingresar debido a la prohibición, la prohibición de viajar".

Aproximadamente una hora antes de aterrizar en Montreal, Mistor notó que el Wi-Fi del avión había sido apagado; los pasajeros ya no podían comunicarse con sus seres queridos en tierra, ni publicar en Reddit u otras redes sociales.

Se sintió a propósito, dijo.

"Estaban impidiendo absolutamente que las personas en el avión se comunicaran con cualquiera que no estuviera en el avión", afirmó.

Una parada preocupante en Montreal

Cuando el vuelo 378 de Air France finalmente se detuvo en la pista del Aeropuerto Internacional Pierre Elliott Trudeau de Montreal, no fue en una puerta de embarque, dijo Mistor. En su lugar, se acercaron escaleras portátiles con ruedas y se colocaron en la parte delantera y trasera de la aeronave. Las autoridades abordaron por la parte delantera, donde pudo verlas hablando con la tripulación de vuelo.

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Mientras tanto, en la parte trasera del avión, otras personas abordaron la aeronave vistiendo trajes de protección completa y retiraron a un pasajero.

"Fue profundamente inquietante, que la aerolínea no comunicara exactamente qué estaba sucediendo y cuáles eran los riesgos, si los hubiera, para los demás pasajeros", dijo.

Mistor también señaló que le había parecido"realmente preocupante que se le hubiera permitido a esa persona subir al vuelo". "¿Cuál es el punto de revisar los pasaportes y pasar por el control de pasaportes y todo lo demás si simplemente no van a prestar atención a de dónde viene o a dónde va la gente?

Al mismo tiempo, la entrevistada señaló que también había sentido empatía por el viajero obligado a bajar del avión en Montreal:

"Me siento muy mal por ese pasajero que obviamente estaba tratando de llegar a Detroit y no lo logró". Aún así, se pregunta: "¿Se subió a sabiendas a un avión en el que sabía que no debería haber estado?".

Aproximadamente una hora después de aterrizar en Montreal, el avión despegó de nuevo y Mistor aterrizó en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit justo después de las 8 p.m.

La pasajera señaló que ni ella o Ficaro han recibido ninguna comunicación de Air France o de su socio nacional, Delta, sobre lo sucedido.

" Nadie se ha puesto en contacto por correo electrónico, teléfono ni de ninguna otra manera". "Tienen toda nuestra información de pasajeros. Uno pensaría que en algún momento, alguien, al menos, enviaría un correo electrónico diciendo: 'Oigan, todos están a salvo. Está bien'. Deberían intentar tranquilizar a todos de que esto no era algo por lo que preocuparse", dijo.

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Julia Gordin, directora de comunicaciones de la división comercial de Air France en EE. UU., confirmó en un mensaje de correo electrónico del 22 de mayo al Detroit Free Press que el avión fue desviado "a petición de las autoridades estadounidenses".

"A un pasajero congoleño a bordo se le negó la entrada a los Estados Unidos", dijo Gordin. "De hecho, bajo las nuevas regulaciones, los pasajeros que llegan de ciertos países, incluida la República Democrática del Congo, solo pueden ingresar al territorio de los EE. UU. a través del Aeropuerto de Washington (IAD).

"No hubo ninguna emergencia médica a bordo y, como todas las aerolíneas, Air France está obligada a cumplir con los requisitos de entrada de los países a los que sirve".

Gordin no respondió a las preguntas del Free Press sobre si esto se comunicó a los pasajeros durante el vuelo, si el Wi-Fi del avión se apagó deliberadamente o si el avión estaba abastecido con suficientes mascarillas médicas tanto para los pasajeros como para la intrepulación.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. emitió un comunicado al Free Press la noche del 20 de mayo, diciendo que Air France había permitido que un pasajero de la República Democrática del Congo abordara el vuelo con destino a Detroit " por error".

"Debido a las restricciones de entrada implementadas para reducir el riesgo del virus del Ébola, el pasajero no debió haber abordado el avión", decía el comunicado. "La CBP tomó medidas decisivas y prohibió que el vuelo que transportaba a ese viajero aterrizara en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit Wayne County y, en su lugar, lo desvió a Montreal, Canadá".

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Craig Currie, portavoz de la Agencia de Salud Pública de Canadá, dijo que las autoridades estadounidenses notificaron al gobierno canadiense aproximadamente a las 4:30 p.m. del 20 de mayo que no se permitiría el ingreso del vuelo a los EE. UU.

Una vez que el avión aterrizó en Montreal, "un oficial de cuarentena de la Agencia de Salud Pública de Canadá (PHAC) evaluó al viajero y determinó que estaba asintomático", dijo Currie al Free Press en un mensaje de correo electrónico. "El viajero ha partido de regreso a París".

Mistor dijo que planea presentar una queja formal ante Delta/Air France sobre cómo se manejaron las cosas.

"Todavía estoy muy preocupada", dijo.