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Trump anuncia conferencia de prensa a 17 días de la guerra contra Irán: ¿De qué puede hablar?

Te contamos los posibles temas que tocará el mandatario estadounidense tras más de dos semanas de guerra con Irán

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El presidente Donald Trump anunció este lunes 16 de marzo de 2026 que ofrecerá una conferencia de prensa antes de una reunión en el Kennedy Center.

Algunos de los temas que el mandatario estadounidense podrían abordar en la conferencia son el conflicto en Medio Oriente, al igual que el llamado que hizo a otras naciones como China y Corea del Sur a enviar buques para mantener el estrecho de Ormuz abierto y seguro.

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Para que no te pierdas ningún detalles sobre el día 17 de la guerra en Irán, te compartimos este LIVEBLOG de N+ Univision con las últimas noticias sobre el conflicto en Medio Oriente.

Estrecho de Ormuz

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El sábado, el presidente de los Estados Unidos señaló que los países afectados por el cierre del Estrecho de Ormuz debían enviar buques de guerra en conjunto con Estados Unidos para mantenerlo abierto y seguro.

“Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar drones, lanzar una mina o disparar un misil de corto alcance en algún punto de este estrecho”, expresó.

Video Guerra Irán: Bloqueo en el Estrecho de Ormuz dispara costos de fertilizantes y amenaza el precio de los alimentos

Donald Trump dijo que esperaba que “China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros países afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona para que el estrecho de Ormuz deje de ser una amenaza”.

Además, Trump ha dicho que Estados Unidos ha derrotado por completo a Irán tanto militar como económicamente, pero que los países que reciben petróleo por el estrecho de Ormuz deben cuidar ese paso.

“Estados Unidos coordinará con esos países para que todo se desarrolle con rapidez, fluidez y eficacia. Esto siempre debió ser un esfuerzo de equipo”, dijo.

¿Reunión con China retrasada?

Después del mensaje, el mandatario de Estados Unidos expresó de nuevo que China debería ayudar con una coalición que estaban intentando formar para que el tráfico de petroleros no se viera afectado por el cierre del Estrecho de Ormuz.

Asimismo, dijo que le gustaría saber antes de viajar a Beijing si lo apoyarán, porque en el caso de que no, amenazó con retrasar el viaje.


ALM

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