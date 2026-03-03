Trabajo ¿Dónde aplico para el seguro de desempleo 2026? Esta es la lista con la oficina de tu estado Si perdiste tu trabajo, en tu estado puedes aplicar al seguro de desempleo; aquí te compartimos tu oficina para el trámite

Expertos aclaran nueva regla referente a los permisos de trabajo de solicitantes de asilo

En caso de que hayas perdido tu trabajo, en Estados Unidos puedes tramitar el seguro de desempleo 2026; en N+ Univision te compartimos la lista con la oficina de tu estado para que puedas aplicar.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el seguro de desempleo es un programa para ciertos trabajadores y trabajadoras, quienes deben cumplir con los requisitos de su estado para solicitarlo, entre ellos, haber pedido su empleo por causas ajenas a su voluntad.

Asimismo, se trata de un programa conjunto entre los estados y el gobierno federal que otorga prestaciones en efectivo temporales a personas que quedaron sin trabajo sin que haya sido su culpa.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cada estado administra su propio programa, pero todos siguen lineamientos establecidos por la ley federal.

Para tramitar el seguro de desempleo es necesario que cumplas con todos los requisitos y te registres en la página de tu estado; las reglas pueden cambiar dependiendo del lugar donde vives, pero en general puedes calificar en los siguientes casos:

En caso de que te hayas quedado desempleado por falta de trabajo o causas ajenas a tu voluntad.

Cumples con un mínimo de salarios ganados o tiempo trabajado durante el llamado "período base" (usualmente los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario antes de presentar la solicitud).

Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el estado donde trabajaste.

Es importante que revises las condiciones exactas en la página oficial de tu estado .

Lista de oficinas para solicitar el seguro de desempleo 2026

Para recibir el beneficio debes presentar tu solicitud en el estado donde trabajaste. Dependiendo de la entidad, el trámite puede hacerse en línea o vía telefónica.

En el portal oficial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos encontrarás el directorio de todas las oficinas con teléfonos y sitios web de cada estado. Algunas son:

Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Alaska: teléfono 907-269-4700, sitio https://my.alaska.gov/.

Arizona, Departamento de Seguridad Económica: 1-877-600-2722, sitio https://des.az.gov/services/employment/unemployment-individual/apply-ui-benefits.

California, Departamento de Desarrollo del Empleo. teléfono 1-800-300-5616, portal https://www.ezarc.adws.arkansas.gov/.

Illinois, Departamento de Seguridad del Empleo, telefóno 1-800-244-5631, https://www2.illinois.gov/ides/individuals/Seguro de desempleo/.

Cada enlace estatal incluye los requisitos específicos, el registro para crear una cuenta, formulario para iniciar la solicitud, una guía e información. Para acceder a la lista completa de las oficinas es en https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance#NM.

