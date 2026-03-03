Trabajo

¿Dónde aplico para el seguro de desempleo 2026? Esta es la lista con la oficina de tu estado

Si perdiste tu trabajo, en tu estado puedes aplicar al seguro de desempleo; aquí te compartimos tu oficina para el trámite

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Expertos aclaran nueva regla referente a los permisos de trabajo de solicitantes de asilo

En caso de que hayas perdido tu trabajo, en Estados Unidos puedes tramitar el seguro de desempleo 2026; en N+ Univision te compartimos la lista con la oficina de tu estado para que puedas aplicar.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, el seguro de desempleo es un programa para ciertos trabajadores y trabajadoras, quienes deben cumplir con los requisitos de su estado para solicitarlo, entre ellos, haber pedido su empleo por causas ajenas a su voluntad.

PUBLICIDAD

Asimismo, se trata de un programa conjunto entre los estados y el gobierno federal que otorga prestaciones en efectivo temporales a personas que quedaron sin trabajo sin que haya sido su culpa.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cada estado administra su propio programa, pero todos siguen lineamientos establecidos por la ley federal.

Para tramitar el seguro de desempleo es necesario que cumplas con todos los requisitos y te registres en la página de tu estado; las reglas pueden cambiar dependiendo del lugar donde vives, pero en general puedes calificar en los siguientes casos:

Más sobre Trabajo

En un minuto: Abbott amenaza con destituir a demócratas por bloquear redistribución de distritos
1:22

En un minuto: Abbott amenaza con destituir a demócratas por bloquear redistribución de distritos

Estados Unidos
Cómo protegerte de ofertas de trabajo falsas que promueven los estafadores
5 mins

Cómo protegerte de ofertas de trabajo falsas que promueven los estafadores

Estados Unidos
La stripper de 19 años que demanda a Florida tras perder su trabajo en un club por las nuevas leyes draconianas de DeSantis
2 mins

La stripper de 19 años que demanda a Florida tras perder su trabajo en un club por las nuevas leyes draconianas de DeSantis

Estados Unidos
Reclusos realizan trabajos peligrosos en condiciones precarias: algunos de ellos son hispanos
2:19

Reclusos realizan trabajos peligrosos en condiciones precarias: algunos de ellos son hispanos

Estados Unidos
“Estoy silenciada”: la misteriosa carta de renuncia que dejó Miss Estados Unidos
1:34

“Estoy silenciada”: la misteriosa carta de renuncia que dejó Miss Estados Unidos

Estados Unidos
El indignante caso de las pollerías de California que usaban a menores migrantes para deshuesar
1 mins

El indignante caso de las pollerías de California que usaban a menores migrantes para deshuesar

Estados Unidos
Gobierno anula acuerdos de empresas que prohíben a empleados trabajar para la competencia
3 mins

Gobierno anula acuerdos de empresas que prohíben a empleados trabajar para la competencia

Estados Unidos
Se buscan policías: muchos pueblos de EEUU se están quedando sin oficiales y piden candidatos
2:33

Se buscan policías: muchos pueblos de EEUU se están quedando sin oficiales y piden candidatos

Estados Unidos
Declaran el fin de la huelga de escritores de Hollywood tras aprobar un acuerdo contractual: podrán volver a laborar a partir del miércoles
5 mins

Declaran el fin de la huelga de escritores de Hollywood tras aprobar un acuerdo contractual: podrán volver a laborar a partir del miércoles

Estados Unidos
Escritores y estudios de Hollywood alcanzan un "acuerdo tentativo" para poner fin a la histórica huelga
5 mins

Escritores y estudios de Hollywood alcanzan un "acuerdo tentativo" para poner fin a la histórica huelga

Estados Unidos
  • En caso de que te hayas quedado desempleado por falta de trabajo o causas ajenas a tu voluntad.
  • Cumples con un mínimo de salarios ganados o tiempo trabajado durante el llamado "período base" (usualmente los primeros cuatro de los últimos cinco trimestres calendario antes de presentar la solicitud).
  • Cumplir con los requisitos adicionales establecidos por el estado donde trabajaste.
  • Es importante que revises las condiciones exactas en la página oficial de tu estado .

Lista de oficinas para solicitar el seguro de desempleo 2026

Para recibir el beneficio debes presentar tu solicitud en el estado donde trabajaste. Dependiendo de la entidad, el trámite puede hacerse en línea o vía telefónica.

En el portal oficial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos encontrarás el directorio de todas las oficinas con teléfonos y sitios web de cada estado. Algunas son:

PUBLICIDAD
  • Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Alaska: teléfono 907-269-4700, sitio https://my.alaska.gov/.

Cada enlace estatal incluye los requisitos específicos, el registro para crear una cuenta, formulario para iniciar la solicitud, una guía e información. Para acceder a la lista completa de las oficinas es en https://www.dol.gov/general/topic/unemployment-insurance#NM.

Video ¿Tienes DACA, negocio propio? Cuándo aplicar a la residencia por interés nacional EB-2

FBPT

Relacionados:
TrabajoDesempleoTrámitesNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Borrón y vida nueva
El Mochaorejas
Gratis
Tráiler: Polen
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX