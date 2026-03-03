Donald Trump Trump dice que Irán iba a atacar primero: "Le forcé la mano a Israel" El presidente Trump dio más detalles de la operación militar contra Irán; fue respaldado por el canciller alemán, Friedrich Merz

Video Guerra en Irán 2026: 59% de los estadounidenses desaprueba el ataque de Trump a Teherán

Este 3 de marzo de 2026, el presidente Donald Trump se reunió con el canciller alemán, Friedrich Merz, quien apoyó los ataques contra el territorio iraní; durante su encuentro reveló que Irán iba a atacar primero y afirmó "le forcé la mano a Israel".

No... Basándome en cómo iba la negociación, creo que [Irán] iba a atacar primero, y yo no quería que eso sucediera; así que, en todo caso, podría haber forzado la mano de Israel. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.



La reunión de hoy comenzó con un saludo oficial entre ambos líderes, en el marco de la visita de trabajo que el jefe del Gobierno alemán realizó a Washington. El encuentro se produjo días después de que Merz se pronunció a favor de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán.

PUBLICIDAD

Cabe señalar que desde que iniciaron los bombardeos por parte de Estados Unidos e Israel, los cuales desencadenaron represalias de Teherán contra territorio israelí y contra países de la región con presencia de tropas occidentales, el Gobierno alemán adoptó una postura de respaldo a la ofensiva.

En breve más información.