¿Por qué investigan a inmigrantes con protección temporal en medio de ataques contra Irán? Esto dijo EEUU
Las autoridades de Estados Unidos compartieron por qué endurecieron las medidas de seguridad en medio de los ataques contra Irán
En medio de los ataques contra Irán, las autoridades estadounidenses investigan a inmigrantes con protección temporal; en N+ Univision te contamos por qué.
En ese sentido, el gobierno de Estados Unidos confirmó que ha intensificado la vigilancia sobre algunos inmigrantes que ingresaron al país bajo programas de protección temporal. La medida fue defendida por la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, durante su comparecencia ante el Senado este martes 3 de febrero de 2026.
La funcionaria explicó que la decisión forma parte de un esfuerzo preventivo para detectar posibles amenazas internas, en un contexto del conflicto en Oriente Medio y los recientes ataques atribuidos a represalias iraníes.
¿Por qué investigan a inmigrantes con protección temporal?
De acuerdo con Noem, el DHS comenzó a monitorear redes sociales y a realizar entrevistas adicionales a ciertos grupos de inmigrantes que llegaron bajo esquemas de protección humanitaria. Aunque no ofreció detalles específicos sobre riesgos concretos, señaló que la medida busca anticipar la posible activación de "células durmientes" vinculadas a organizaciones extremistas.
Trabajamos todos los días con nuestras agencias de inteligencia y socios de las fuerzas de seguridad para investigar y detectar cualquier amenaza dentro de nuestras frontera.Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.
El anuncio ocurre después de un operativo militar a gran escala lanzado contra Irán el pasado fin de semana, que derivó en la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y de altos mandos militares.
Cabe señalar que la comparecencia de Noem se dio en un momento políticamente complicado, debido a que el DHS enfrenta un cierre parcial de 18 días debido a la falta de acuerdo presupuestal en el Congreso, donde legisladores demócratas buscan limitar la implementación de la política migratoria del presidente Donald Trump.
Durante su intervención, Noem responsabilizó a los demócratas por el estancamiento en la financiación del departamento y defendió las acciones de su agencia, asegurando que el cierre "socava la seguridad nacional".
FBPT