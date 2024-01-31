Cómo responderá EEUU al mortífero ataque con un dron en Jordania: estas son las opciones que tiene

Video Biden anuncia que EEUU responderá al ataque contra una de sus bases militares en Medio Oriente

El presidente Joe Biden ha dejado claro que Estados Unidos responderá después de que un mortífero ataque con un dron matara a tres militares e hiriera a decenas en una pequeña base de Jordania durante el fin de semana. Lo que aún no está claro es quién será atacado, dónde y con qué dureza.

Biden dispone de un amplio abanico de opciones, pero EEUU debe andar con pies de plomo: una respuesta débil no servirá de mucho para disuadir de nuevos ataques a las milicias apoyadas por Irán, mientras que un ataque de gran envergadura podría extender la agitación en Medio Oriente y arrastrar a EEUU a un conflicto más amplio.

Este martes, Biden dijo sin rodeos "sí" cuando se le preguntó si había decidido cómo responder al ataque, pero no dio detalles y añadió que el país quiere evitar desencadenar una guerra más amplia en Medio Oriente. "No es eso lo que busco", dijo.



Las muertes de los tres militares son las primeras bajas estadounidenses en los ataques de las milicias desde el inicio de la guerra de Israel contra Hamas en Gaza. Y sus muertes han desencadenado demandas de una respuesta estadounidense contundente.

Los posibles objetivos van desde un ataque directo a Irán o a barcos iraníes en el mar, también se consideran ataques a grupos de milicias respaldados por Teherán. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, planteó la posibilidad de que EEUU adopte un "enfoque escalonado" con varias acciones durante un tiempo.

Estos son algunos de los escenarios a los que se enfrenta el país dependiendo de su respuesta de contraataque.

¿Un ataque directo a Irán es la mejor opción?

Funcionarios de varios niveles en el gobierno de Biden han dicho que EEUU cree que Irán es responsable de armar, financiar y apoyar a las milicias que han estado llevando a cabo una campaña creciente de ataques con drones, misiles y cohetes contra las fuerzas estadounidenses en Irak, Siria y ahora Jordania.

"Los considero responsables en cierto sentido porque están suministrando las armas a la gente que lo hizo",dijo Biden el martes.

Atacar directamente a Irán, incluida la Fuerza Quds, enviaría un mensaje firme y directo a Teherán, opinan los expertos.

Algunos sostienen que esa medida es necesaria, porque los ataques estadounidenses contra las milicias respaldadas por Irán en los últimos meses no las han disuadido. Pero también sería la medida más arriesgada, por temor a que exacerbe a las milicias y enfurezca a Teherán.



Atacar los activos o a los líderes iraníes fuera del país puede ser más aceptable. EEUU lo hizo en 2020, cuando mató al líder de la Fuerza Quds, el general Qassem Soleimani, con un ataque con dron en Irak, en respuesta a los ataques contra bases estadounidenses en ese país.

En ese entonces Irán respondió lanzando una andanada de misiles balísticos contra la base aérea iraquí de Al Asad, hiriendo a decenas de soldados estadounidenses, la mayoría de los cuales sufrieron lesiones cerebrales traumáticas.

Avi Melamed, exfuncionario de los servicios de inteligencia israelíes y analista de Medio Oriente, afirmó que Irán tiene miles de millones de dólares en proyectos de inversión militar en Siria y que, atacándolos, EEUU podría castigar a Teherán sin la amenaza de escalada que supondría un ataque directo.

Un ejemplo, dijo, es un gran complejo cerca de Boukamal que se utiliza para el almacenamiento de misiles balísticos. EEUU ya ha atacado instalaciones allí en respuesta a acciones armadas de las milicias.

"No hay escasez de objetivos militares (en Siria) que la administración estadounidense pueda atacar y causar un daño significativo al régimen iraní", dijo Melamed.

¿Debe EEUU golpear de nuevo a las milicias rebeldes?

La medida más probable que tome EEUU sería volver a atacar a las milicias respaldadas por Irán en Irak y Siria.

Hasta este martes, esos grupos habían lanzado 166 ataques contra instalaciones militares estadounidenses desde el 18 de octubre, incluidos 67 en Irak, 98 en Siria y ahora uno en Jordania, según un funcionario militar estadounidense.

El martes, uno de los principales grupos milicianos respaldados por Irán, Kataib Hezbolá, anunció en un comunicado "la suspensión de las operaciones militares y de seguridad contra las fuerzas de ocupación" en Irak, en referencia a las tropas estadounidenses.



El grupo, al que las autoridades estadounidenses consideran uno de los principales sospechosos del atentado de Jordania, dijo que la suspensión era para "evitar una situación incómoda para el gobierno iraquí".

En respuesta, el general de división Pat Ryder, secretario de prensa del Pentágono, dijo que "las acciones hablan más que las palabras".

Los ataques contra las fuerzas estadounidenses han puesto al gobierno iraquí en una posición incómoda.

El primer ministro Mohammed Shia al-Sudani fue llevado al poder por facciones aliadas de Irán, pero también se ha esforzado por mantener una buena relación con EEUU.

Cabe resalta que Estados Unidos solo ha contraatacado a las milicias un puñado de veces desde el 27 de octubre.

Ese día, aviones de combate estadounidenses atacaron dos depósitos de armas y municiones en el este de Siria, cerca de Boukamal, utilizados por la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y otros grupos respaldados por Irán.

El siguiente ataque fue 8 de noviembre cuando aviones de combate lanzaron bombas contra un depósito de armas del IRGC cerca de Maysulun, en Deir el-Zour. Mientras que el 12 de noviembre, la aviación estadounidense atacó un centro de entrenamiento en el distrito de Bulbul, en Mayadin.

También el 26 de diciembre, EEUU lanzó ataques contra tres instalaciones en Irak utilizados por Kataib Hezbolá y grupos afiliados, y el 23 de enero, también atacó otras tres instalaciones en Irak, de nuevo contra Kataib Hezbolá.

Biden se enfrenta a la presión del Congreso

En todo el Capitolio, los legisladores exigen represalias.

Los congresistas de línea dura dijeron que Biden debería atacar directamente a Teherán por el mortífero ataque contra la base de Jordania.

El senador Lindsay Graham, republicano por Carolina del Sur, dijo que golpear a los aliados de los iraníes no los ha disuadido y pidió a la administración Biden "atacar objetivos de importancia dentro de Irán, no solo como represalia por la muerte de nuestras fuerzas, sino como disuasión contra futuras agresiones".

Otros afirmaron que EEUU debería atacar a la IRGC y a la Fuerza Quds, que están repartidas por toda la región.

La mayoría, sin embargo, se inclinó por la moderación, diciendo que la administración debería adoptar un enfoque estratégico y reflexivo para evitar una escalada de las tensiones y arrastrar al país a otra guerra en un año electoral.

"La confrontación directa con Irán provocará sin duda la muerte de más militares estadounidenses y podría convertirse fácilmente en un conflicto regional", declaró la representante demócrata por California Sara Jacobs.

¿Qué tan grande y cuándo debería EEUU dar una respuesta al ataque?

La descripción de la Casa Blanca de un "enfoque escalonado" podría sugerir que la respuesta será más que militar.

Y también puede reflejar la preocupación de que los miembros de las milicias se estén escondiendo, lo que podría dificultar a EEUU la localización y el ataque a los altos mandos o a los lugares clave.



En consecuencia, Biden podría tener que escalonar su respuesta a lo largo de varios días para localizar y afinar mejor los objetivos.

Otros argumentan que todo lo que no sea una respuesta de gran envergadura hará que EEUU parezca débil.

"Cuando escuchan proporcionalidad, razonable, moderado, 'no queremos una guerra regional', eso suena muy bien en Davos, pero nuestros adversarios lo perciben como debilidad y luz verde para la agresión", dijo Bradley Bowman, director senior de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

¿Serviría aplicar sanciones económicas como respuesta al ataque en Jordania?

Una opción no militar son siempre las sanciones económicas, un castigo utilizado habitualmente por la administración Biden y sus predecesores son las sanciones económicas.

El senador Jim Risch, miembro en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que la administración "debe adoptar una política para Irán centrada en imponer costes económicos y militares significativos al régimen".

Estados Unidos podría reforzar las sanciones destinadas a cortar el flujo de fondos hacia Irán y sus aliados, especialmente en Irak.

El gobierno ya ha impuesto sanciones a algunas de las milicias iraquíes -en particular a Kataib Hezbollah- así como a empresas que se cree que canalizan dólares hacia las milicias o hacia Irán.

Mira también: