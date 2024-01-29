El insólito error que permitió el ataque contra la base de EEUU en Jordania en el que murieron tres soldados

Video Biden anuncia que EEUU responderá al ataque contra una de sus bases militares en Medio Oriente

El dron enemigo que mató a tres soldados de EEUU e hirió a docenas en una base en Jordania no fue derribado porque, al parecer, fue confundido con un dron estadounidense que regresaba a la instalación, dijeron este lunes dos funcionarios de Washington.

Los funcionarios contaron a diversos medios que reportes preliminares sugieren que mientras el dron enemigo volaba a baja altura, otro dron estadounidense regresaba a la Torre 22, por ello pudo pasar a la base por error. En consecuencia, no se hizo ningún esfuerzo por derribarlo.

La conclusión preliminar de este reporte fue publicada por primera vez por The Wall Street Journal. La Casa Blanca declinó hacer comentarios sobre el hallazgo.



Durante la agresión, uno de los remolques en los que dormían las tropas se llevó la peor parte del ataque, mientras que los remolques cercanos sufrieron daños causados por la explosión y los escombros que salieron volando.

Según las autoridades, de los 34 soldados heridos, la mayoría presentaban cortes, contusiones, lesiones cerebrales traumáticas y heridas similares. Ocho de ellos fueron evacuados por razones médicas y el herido más grave se encuentra en estado crítico pero estable.

La base en Jordania comenzó como un puesto de avanzada que vigilaba la frontera, y luego vio aumentar la presencia estadounidense después de que las fuerzas de EEUU entraran en Siria a finales de 2015.

La pequeña instalación incluye tropas estadounidenses de ingeniería, aviación, logística y seguridad, con unos 350 efectivos del Ejército y la Fuerza Aérea de EEUU desplegados.

EEUU no busca una guerra con Irán

Las conclusiones de este reporte se dieron a conocer casi al mismo tiempo que la Casa Blanca anunció este lunes que no está buscando una guerra con Irán, incluso cuando el presidente Joe Biden prometió medidas de represalia. La administración demócrata cree que Teherán estuvo detrás del ataque.

Biden se reunió con los miembros de su equipo de seguridad nacional en la Sala de Crisis de la Casa Blanca para analizar los más recientes acontecimientos.

El ataque, que el gobierno estadounidense atribuye a milicias bajo tutela de Irán, añade otro nivel de complejidad a una situación ya tensa en el Medio Oriente, mientras Biden trata de evitar que la guerra entre Israel y Hamas se transforme en un conflicto regional más amplio.

"El presidente y yo no toleraremos ataques contra las fuerzas estadounidenses y tomaremos todas las medidas necesarias para defender a Estados Unidos y a nuestras tropas", declaró el lunes el secretario de Defensa, Lloyd Austin, al reunirse en el Pentágono con el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Jens Stoltenberg.

Biden se enfrenta a un difícil ejercicio de equilibrismo al intentar contraatacar a Teherán de forma contundente sin permitir que el conflicto de Gaza se extienda aún más.

El ataque con drones de este fin de semana fue tan solo uno de las decenas de ataques contra tropas estadounidenses en Oriente Medio desde que Hamas lanzó ataques contra Israel el 7 de octubre, desencadenando la guerra en Gaza, pero es el primero en el que han muerto miembros del servicio estadounidense.

El vocero del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, reiteró el lunes que EEUU no está buscando involucrarse en otro conflicto en el Medio Oriente.

Sin embargo, Kirby también dejó claro que la paciencia de Washington se está agotando luego de más de dos meses de ataques de milicias respaldadas por Irán contra fuerzas estadounidenses en Irak, Siria y Jordania y contra buques militares y comerciales en el Mar Rojo.

Los grupos —entre ellos los rebeldes hutíes de Yemen y el Kataeb Hezbolá en Irak— dicen que los ataques son en respuesta a las operaciones militares israelíes en Gaza.

"No buscamos una guerra con Irán. No buscamos una escalada de las tensiones mayor de la que ya se ha producido", declaró Kirby a los periodistas. "Dicho esto, se trata de un ataque muy grave. Ha tenido consecuencias letales. Responderemos, y responderemos adecuadamente".

¿Cuál ha sido la postura de Irán tras el ataque del dron?

Pasaron casi dos días desde el ataque hasta que Irán rompiera el silencio. Este lunes las autoridades iraníes negaron estar detrás del ataque de Jordania.

La agencia de noticias estatal iraní IRNA citó al portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Nasser Kanaani, que habló sobre el ataque en el que se acusaba que Irán estuviera detrás.

"Estas afirmaciones se hacen con objetivos políticos específicos para invertir las realidades de la región", dijo.



Aunque Irán suele negar su implicación en atentados que se le atribuyen a través de las milicias con las que tiene alianza en Oriente Medio.

Kirby afirmó que las autoridades estadounidenses siguen trabajando para determinar qué grupo militante está detrás del atentado. Señaló que Irán lleva mucho tiempo equipando y entrenando a las milicias.

Por su parte, el gobierno de Irak condenó el ataque con drones en un aparente esfuerzo por distanciarse de un ataque probablemente llevado a cabo por las milicias respaldadas por Irán, que tienen una fuerte presencia dentro de Irak.

Crece la presión para Biden de enfrentar a las milicias

Los republicanos han culpado a Biden de hacer muy poco para disuadir a las milicias iraníes, que han llevado a cabo al menos 150 ataques contra tropas estadounidenses en la región desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas.

El domingo, el favorito republicano a la presidencia, Donald Trump, calificó el ataque de "otra horrible y trágica consecuencia de la debilidad y la rendición de Joe Biden."

John Bolton, que fue asesor de seguridad nacional de Trump, dijo que Irán no ha pagado un precio por los estragos que sus aliados han desatado en la región.



Sugirió que la administración Biden podría enviar un mensaje contundente a Teherán con ataques a buques iraníes en el Mar Rojo, a defensas aéreas iraníes a lo largo de la frontera iraquí y a bases que se han utilizado para entrenar y abastecer a grupos militantes durante años.

"Hasta que Irán no pague por sus actos, no vas a restablecer la disuasión, no vas a poner la beligerancia en descenso", dijo.

El ataque en Jordania se produjo cuando las autoridades estadounidenses veían señales de progreso en las negociaciones para lograr un acuerdo entre Israel y Hamas para liberar a los más de 100 rehenes que permanecen retenidos en Gaza a cambio de una pausa prolongada en los combates.

Aunque los detalles del acuerdo que se estaba estudiando no pondrían fin a la guerra, los estadounidenses creían que podría sentar las bases para una resolución duradera del conflicto.

Altos funcionarios estadounidenses, israelíes, egipcios y qataríes mantuvieron conversaciones el domingo en Francia sobre un marco incipiente para un acuerdo sobre los rehenes. Israel afirmó que seguían existiendo "importantes lagunas", pero calificó las conversaciones de constructivas y dijo que continuarían durante la semana siguiente.

