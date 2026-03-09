Spring Break Spring Break 2026: Lista de lugares a dónde no ir si viajas a México; ¿está Cancún? Estos son los lugares que el gobierno recomienda no visitar en México en especial en temporada de Spring Break 2026. ¿Está Cancún o Los Cabos?

Video Spring Break: EEUU advierte riesgos para quienes viajen a México

El Spring Break 2026 está a la vuelta de la esquina, pero este año el equipaje de los estudiantes debe considerar precauciones adicionales de seguridad.

Tras los recientes operativos de la Operación "Epic Fury" y la inestabilidad en varias regiones tras la caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "el Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el pasado 22 de febrero, el Departamento de Estado pide poner atención a sus avisos de viaje.

PUBLICIDAD

¿En dónde hay riesgo nivel 4 en caso de viaje por spring break?

Para el gobierno de Estados Unidos, hay estados en México que simplemente son "no transitables". Bajo la categoría de Nivel 4: No viajar, la administración advierte que el riesgo de crimen y secuestro es extremo.

Video Cambios en la visa H-1B: Prioridad a mayores salarios y profesionales mejor calificados



Entre los puntos más críticos se encuentra Tamaulipas, donde ciudades fronterizas como Nuevo Laredo y Matamoros sufren de constantes enfrentamientos. De igual manera, Colima y Michoacán permanecen bajo vigilancia estricta debido a la guerra entre cárteles, lo que hace que cualquier viaje por carretera sea una apuesta peligrosa.

Por otra parte, previo al Spring Break 2026 se menciona a Zacatecas y Guerrero. En este último, lugares, que alguna vez fueron destinos turísticos Acapulco e Ixtapa- Zihuatanejo, hoy están bajo advertencia de "No viajar" debido a que los grupos delictivos operan con violencia incluso en zonas que solían considerarse recreativas.

¿En dónde hay riesgo nivel 3 en caso de viaje

por spring break

?

En este nivel, el gobierno pide a los ciudadanos que eviten el viaje a menos que sea estrictamente necesario, debido a que considera que los riesgos de seguridad son muy altos y las fuerzas del orden locales pueden estar superadas.

Estados incluidos: Baja California (incluyendo Tijuana y Ensenada), Chihuahua, Guanajuato, Jalisco (excluyendo el área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta), Morelos, Sonora y San Luis Potosí.

PUBLICIDAD

De acuerdo con las autoridades, hay alta incidencia de delitos violentos y enfrentamientos entre grupos criminales. En Tijuana, la alerta es constante por el riesgo de crímenes en zonas frecuentadas por turistas nocturnos.

Video ¿Planeas cancelar tu próximo viaje a México tras la ola de violencia?: Conoce tus derechos como viajero

¿En dónde hay riesgo nivel 2 en caso de viaje

por spring break

?

Es donde se encuentran los destinos favoritos del Spring Break. No se prohíbe el viaje, pero se advierte que el crimen puede ocurrir en cualquier lugar y que los turistas deben estar en alerta máxima.

Estados incluidos: Quintana Roo (Cancún, Cozumel, Isla Mujeres, Playa del Carmen, Tulum), Baja California Sur (Cabo San Lucas, San José del Cabo), Ciudad de México, Nayarit, Oaxaca y Puebla.

El gobierno dice que la alerta es por los enfrentamientos entre bandas rivales han llegado a restaurantes y clubes de Tulum y Cancún. La recomendación es no alejarse de las zonas hoteleras y evitar caminar por la playa o calles poco iluminadas después del atardecer. También se advierte sobre el uso de taxis no oficiales y el fraude en cajeros automáticos.

¿En dónde hay riesgo nivel 1 en caso de viaje

por spring break

?

Es el nivel más bajo de alerta, equivalente a viajar a cualquier otro país desarrollado, aunque se recomienda mantener el “sentido común”.

PUBLICIDAD

Estados incluidos: Campeche y Yucatán.

Según el gobierno, son los estados más seguros de México. Sin embargo, el Departamento de Estado recuerda que incluso en estas zonas se deben evitar comportamientos de riesgo, como el consumo excesivo de alcohol o el uso de sustancias ilícitas.

Si decides viajar a México la recomendación es inscribirse en el Smart Traveler Enrollment Program (STEP). Esto permite que el consulado más cercano sepa dónde estás en caso de una emergencia natural o un brote de violencia.