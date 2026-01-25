Ice ¿Pueden ser procesados los agentes de ICE por el tiroteo en Minneapolis? Tras la muerte de Alex Pretti en Minneapolis, el debate sobre la responsabilidad legal de los agentes federales se intensifica.

Gobernador de Minnesota anuncia movilización de Guardia Nacional estatal tras asesinatos de ICE

Después de que agentes federales mataran a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en una protesta en Minneapolis, ha surgido la pregunta si los agentes de ICE pueden ser procesados.

De acuerdo con Reuters, la fuerza de Minnesota permite a la policía estatal usar fuerza letal solo si oficiales razonables creen que hacerlo es necesario para protegerse a sí mismos o a otros de la muerte o daños graves.

En este caso los agentes argumentan que ‘temieron por su vida’ porque Alex Pretti portaba una pistola, aunque en Minnesota es legal portar armas.

La ley federal que permite el uso de fuerza letal cuando un oficial razonable tendría causa probable para creer que una persona representaba una amenaza inmediata de muerte o lesiones graves.

Sin embargo, los agentes federales tienen inmunidad ante el enjuiciamiento estatal por las acciones realizadas en el marco de sus funciones oficiales.

Cabe resaltar que esta inmunidad solo se aplica cuando las acciones de un agente fueron autorizadas por la ley federal.

A nivel federal, los fiscales pueden acusar a agentes del orden público por tiroteos mortales, pero tendrían que demostrar que el agente sabía que su c onducta era ilegal o que actuó con un desprecio temerario por los límites constitucionales de su autoridad.

¿La familia podría demandar a los agentes?

De acuerdo con una investigación de Reuters, los agentes federales están protegidos contra demandas civiles gracias a la inmunidad calificada, a menos que se demuestre que vulneraron derechos constitucionales evidentes.

Aunque hay una vía legal para que las víctimas de negligencia gubernamental soliciten compensaciones: la FTCA de 1946.

Esta ley rompe con el principio de " inmunidad soberana" y permite demandar al gobierno federal por las faltas de sus empleados.

Por ejemplo, es el recurso que usarían los familiares de alguien que muere bajo custodia de ICE para reclamar daños.

Sin embargo, expertos legales generalmente consideran que la ley es un mecanismo débil para abordar la mala conducta de los funcionarios gubernamentales.

