Estadounidenses en París se suman a protestas por tiroteos de ICE en Minneapolis

Cientos de personas se congregaron la noche del miércoles 28 de enero en París, Francia, para expresar su solidaridad con los manifestantes en Estados Unidos tras los tiroteos de Alex Pretti y Renee Good.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
Video "Minnesota tiene la responsabilidad de hacerles justicia": Tim Walz sobre Renee Good y Alex Pretti

Cientos de personas se congregaron la noche del miércoles 28 de enero en París, Francia, para expresar su solidaridad con los manifestantes en Estados Unidos, luego de los tiroteos en Minneapolis donde murieron los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renee Good.

De acuerdo con la agencia AP, la manifestación tuvo lugar frente a la Asamblea Nacional francesa y el Ministerio de Asuntos Exteriores, donde los manifestantes portaban pancartas, banderas y consignas en apoyo a las protestas que exigen justicia y reformas estructurales al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE).

El acto fue organizado por un diputado francés junto con colectivos de ciudadanos estadounidenses residentes en Francia.

Protesters hold placards that reads: "ICE murders Americans" and "Brotherhood without borders ICE out", gathered next to the French foreign ministry in Paris to denounce the crackdown of U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) in Paris, Wednesday Jan. 28. 2026. (AP Photo/Thomas Padilla)
Imagen Thomas Padilla/AP

Legislador en París elogia protestas en Minnesota

Durante la manifestación, el legislador francés Pouria Amirshahi, cofundador de The Dam, una iniciativa que busca crear una alianza internacional progresista para hacer frente al avance de la extrema derecha a nivel global. Indicó que las protestas en Estados Unidos han tenido un fuerte impacto y sirven de inspiración para movimientos sociales en otros países.

“Lo que me infundió nuevas energías fue ver estas imágenes de millones de mujeres y hombres en Estados Unidos, en Minneapolis y en muchos otros lugares, que protestan, se alzan y se niegan a ser sometidos”, afirmó el diputado ante la multitud.

Amirshahi mandó un mensaje directo a los manifestantes en Estados Unidos: “Quiero decirles, por supuesto, que aguanten, pero también gracias por la lección de valentía que nos están dando”.

La concentración en París se suma a otras expresiones de apoyo internacional que reflejan cómo los acontecimientos en Estados Unidos continúan generando eco y movilización en distintas partes del mundo.

