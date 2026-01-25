Gregory Bovino Agentes involucrados en asesinato de Alex Pretti siguen activos pero no en Minneapolis, asegura Gregory Bovino El jefe de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, reveló que los agentes que participaron en los hechos que dejaron sin vida a Alex Pretti siguen trabajando pero no en Minneapolis donde ocurrió el tiroteo el pasado sábado.

A 24 horas del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales, el comandante de la Patrulla Fronteriza, Gregory Bovino, reveló que esos elementos siguen activos y trabajando, pero no en Minneapolis, donde ocurrió el tiroteo el pasado sábado 24 de enero de 2026.

En conferencia de prensa, el jefe de la Patrulla Fronteriza reveló ante medios de comunicación que los agentes involucrados no trabajan específicamente en la ciudad, sino que provienen de otros lugares por temas de seguridad.

“Todos los agentes involucrados en esa escena no trabajan en Minneapolis, sino en otros lugares. Eso es por su seguridad. Existe la práctica del doxing, y la seguridad de nuestros empleados es muy importante para nosotros”, señaló Bovino en referencia a la práctica que consiste en hacer pública información privada, como domicilios.

¿Por qué agentes federales dispararon contra Alex Pretti?

El jefe de la Patrulla Fronteriza fue cuestionado por la cantidad de disparos que fueron lanzados contra Pretti de 37 años, quien falleció en el lugar, pues según los videos que circularon en redes sociales, habrían sido al menos 7 impactos de bala.

“En cuanto al número de disparos y el número de agentes involucrados, eso también saldrá a la luz en la investigación. No voy a especular sobre quién hizo qué, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron o qué ocurrió exactamente allí”, dijo el funcionario.

La versión oficial de la Secretaría de Seguridad Nacional es que Alex Pretti acudió a la manifestación contra agentes migratorios de ICE, el pasado 24 de enero, con un arma semiautomática y múltiples cartuchos.

Gobierno acusa a Pretti de terrorista doméstico

Según lo dichos de la secretaria Kristi Noem, el enfermero residente de Minneapolis supuestamente acudió a la manifestación para “causar el máximo daño posible” contra agentes federales. Sin embargo, las imágenes del momento en que la víctima fue sometida no lo muestran armado.

Incluso Noem acusó a Pretti de realizar un acto de “ terrorismo doméstico” y de acercarse a los agentes migratorios armado y resistirse “violentamente” a ser detenido.

