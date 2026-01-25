Noticias

Minnesota es blanco de “represión por parte del gobierno federal”, afirma el fiscal general

El caso representa el tercer tiroteo en el que se ven involucrados agentes federales de ICE en Minnesota, acto que las autoridades estatales califican como sin precedentes

Video Gobernador de Minnesota anuncia movilización de Guardia Nacional estatal tras asesinatos de ICE

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, y el fiscal general del estado, Keith Ellison, hablaron en conferencia de prensa el domingo 25 de enero sobre el tiroteo mortal de Alex Pretti, un hombre de 37 años asesinado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

El caso representa el tercer tiroteo en el que se ven involucrados agentes federales de ICE en Minnesota, acto que las autoridades estatales califican como sin precedentes.

Niegan

a la fiscalía acceso a la escena en donde fue asesinado

Alex Pretti

Durante una conferencia de prensa encabezada por el gobernador Tim Walz apenas 24 horas después del asesinato de Pretti, el fiscal general Keith Ellison aseguró que Minnesota es blanco de una “represión por parte del gobierno federal”. Según Ellison, nunca antes se había registrado un despliegue de agentes de inmigración de tal magnitud en la historia de Estados Unidos.

Ellison denunció que a los investigadores estatales se les ha negado el acceso al lugar del tiroteo, a pesar de existir una orden judicial vigente. Ante esta situación, informó que su oficina busca una nueva orden para garantizar la preservación de las pruebas relacionadas con el caso.

El fiscal general subrayó que el Departamento de Seguridad Nacional y el gobierno federal tienen prohibido destruir o alterar cualquier evidencia vinculada al tiroteo.

Acusaciones de represión selectiva

El fiscal general afirmó que Minnesota enfrenta una “represión selectiva” debido a que sus residentes han votado en tres ocasiones por candidatos presidenciales distintos de Donald Trump. Advirtió que, si este comportamiento no se detiene en el estado, podría extenderse a otras regiones del país.

Ellison señaló que la llamada Operación Metro Surge parece ser el mayor despliegue o aumento de agentes de inmigración en la historia del país. Como consecuencia directa, afirmó que Minnesota ha sufrido un daño considerable, con dos asesinatos en dos semanas y un tercer tiroteo no mortal.

Insistió en que preservar todas las pruebas es imprescindible para garantizar una investigación justa, exhaustiva y transparente por parte de las autoridades estatales.

