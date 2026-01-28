Noticias

Liam, niño de 5 años detenido por ICE en Minnesota, está enfermo: ¿Cuál es su estado de salud?

Liam, el menor que fue detenido por agentes federales de inmigración en Minneapolis, se encuentra enfermo. Este es el estado de salud que reportan autoridades educativas de Columbia Heights.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
Video Juez federal frena deportación de Liam Conejo y su padre; familia permanece detenida en Texas

Liam Conejo Ramos, el menor de 5 años que fue detenido por agentes federales de inmigración en Minneapolis, y llevado a un centro de detención en Texas, se encuentra enfermo, según autoridades educativas pendientes del caso.

El superintendente de su escuela de Columbia Heights de Minneapolis, Zena Stenvik, reveló a HuffPost que conversó con la madre del pequeño Liam, quien le informó que desde su detención y confinamiento en el centro de detención de Dilley, Texas, ha presentado complicaciones de salud.

¿Cuál es el estado de salud del niño de 5 años?

De acuerdo con el reporte, el menor presenta fiebre y previamente había sufrido de dolor de estómago y vómitos.

“Ha estado enfermo. Me han dicho que tiene fiebre. Así que estoy muy preocupado por su bienestar en ese centro”, reveló Stenvik a Huffpost.


El pasado lunes, la madre del niño Liam informó a MPR News que su hijo había sentido malestar estomacal derivado de la alimentación que se les proporciona en el centro de detención.

"Tiene dolor de estómago, vómitos, fiebre y ya no quiere comer", indicó la madre de Liam Conejo Ramos.

Desde su detención, al lado de su padre Adrián Alexander Conejo Arias, ambos fueron enviados al Centro Residencial Familiar del Sur de Texas en Dilley, mientras se resuelve su situación migratoria, pues ambos cuentan con solicitudes de asilo vigentes.

Esto es lo que se sabe sobre la detención de Liam Conejo

El pasado martes 20 de enero de 2026, agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron un operativo en Columbia Heights, Minnesota, el cual terminó con la detención de Liam Conejo Ramos, un niño ecuatoriano de cinco años, mientras regresaba de la guardería junto a su padre.

Según autoridades escolares y el abogado de la familia, los agentes se acercaron al menor y a su padre en la entrada de su casa, sacaron al niño de un automóvil en marcha y lo llevaron con ellos.

Funcionarios del distrito escolar afirmaron que durante el procedimiento se le pidió al niño que tocara la puerta de su hogar para verificar si había otras personas adentro, lo que fue descrito por la escuela como el uso de un menor de edad “como carnada” para confirmar la presencia de más personas antes de proceder con el arresto.

Tanto Liam como su padre fueron trasladados en conjunto a un centro de detención familiar en Dilley, Texas. Mientras defensores y líderes comunitarios han criticado la actuación de ICE, calificándola de innecesaria y traumática para un niño pequeño.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha sostenido que la operación tenía como objetivo al padre y no al menor, y que el agente permaneció con Liam por “motivos de seguridad”.

En respuesta al caso, un juez federal de Texas emitió una orden que bloquea temporalmente cualquier traslado o deportación de Liam y su padre mientras sigue avanzando una revisión legal de su detención.

Imagen AP / @TheDemocrats

TLS

