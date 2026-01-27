Ice

Ecuador acusa intento de incursión por parte de agentes del ICE a su consulado en Minneapolis

Agentes del ICE intentaron ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis; personal consular bloqueó el acceso y Ecuador presentó una nota de protesta a EEUU.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Trump envía a Tom Homan a Minnesota tras muerte de Alex Pretti y polémica por ICE

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) intentaron ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis.

“A través de un comunicado compartieron que los funcionarios del consulado impidieron el acceso al agente y que están activando protocolos de emergencia. La mañana de hoy, la cónsul del Ecuador en Minneapolis reportó que, alrededor de las 11:00 a.m., un agente del ICE intentó ingresar a las instalaciones del consulado.

PUBLICIDAD

Más sobre Minneapolis

Bill Clinton llama al pueblo a levantarse y a alzar la voz tras tiroteo en Minneapolis
1 mins

Bill Clinton llama al pueblo a levantarse y a alzar la voz tras tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
¿Pueden ser procesados los agentes de ICE por el tiroteo en Minneapolis?
2 mins

¿Pueden ser procesados los agentes de ICE por el tiroteo en Minneapolis?

Estados Unidos
Agentes involucrados en asesinato de Alex Pretti siguen activos pero no en Minneapolis, asegura Bovino
2 mins

Agentes involucrados en asesinato de Alex Pretti siguen activos pero no en Minneapolis, asegura Bovino

Estados Unidos
Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis
2 mins

Alex Rittenhouse genera críticas por sus publicaciones tras asesinato de Alex Pretti en Minneapolis

Estados Unidos
Crónica del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis
7 mins

Crónica del asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales en Minneapolis

Estados Unidos
Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’
2 mins

Kristi Noem acusa a hombre asesinado en Minneapolis de ‘terrorismo doméstico’

Estados Unidos
Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis
3 mins

Un enfermero, un agente federal y un asesinato: Las claves del tiroteo en Minneapolis

Estados Unidos
El Pentágono alista a 1,500 miembros de la Guardia Nacional para un posible despliegue en Minnesota ante protestas contra ICE
3 mins

El Pentágono alista a 1,500 miembros de la Guardia Nacional para un posible despliegue en Minnesota ante protestas contra ICE

Estados Unidos
Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana
3 mins

Mapa del 'domo de calor': humedad y temperaturas extremas 'sofocarán' a ciudades de EEUU desde este fin de semana

Estados Unidos

De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, escribieron.

Ecuador presenta nota de protesta

En respuesta al incidente, Gabriela Sommerfeld, canciller de la República de Ecuador, presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos en El Ecuador con la finalidad de que no se vuelva a repetir la situación.

“Por lo expuesto, la Canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”, concluyó el comunicado.

En redes sociales se viralizó un video donde agentes federales intentaron entrar al consulado. De inmediato, Estaban Cadena Duarte, cónsul de Ecuador en Minneapolis, impidió que ICE entrara.

FTA

Mira también:

Relacionados:
IceNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
YE Live in Mexico
Par de ideotas
Gratis
Tráiler: Tormento
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX