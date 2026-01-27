Ice Ecuador acusa intento de incursión por parte de agentes del ICE a su consulado en Minneapolis Agentes del ICE intentaron ingresar al Consulado de Ecuador en Minneapolis; personal consular bloqueó el acceso y Ecuador presentó una nota de protesta a EEUU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador informó que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ( ICE) intentaron ingresar al consulado ecuatoriano en Minneapolis.

“A través de un comunicado compartieron que los funcionarios del consulado impidieron el acceso al agente y que están activando protocolos de emergencia. La mañana de hoy, la cónsul del Ecuador en Minneapolis reportó que, alrededor de las 11:00 a.m., un agente del ICE intentó ingresar a las instalaciones del consulado.

De manera inmediata, los funcionarios del consulado impidieron el ingreso del oficial de ICE a la sede consular, garantizando así la protección de los ecuatorianos que se encontraban en ese momento en la sede consular y activando los protocolos de emergencia emitidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana”, escribieron.

Ecuador presenta nota de protesta

En respuesta al incidente, Gabriela Sommerfeld, canciller de la República de Ecuador, presentó una nota de protesta ante la Embajada de Estados Unidos en El Ecuador con la finalidad de que no se vuelva a repetir la situación.

“Por lo expuesto, la Canciller de la República presentó inmediatamente una nota de protesta a la Embajada de los Estados Unidos en el Ecuador para que actos de esta naturaleza no se repitan en ninguna de las oficinas consulares del Ecuador en los Estados Unidos”, concluyó el comunicado.

En redes sociales se viralizó un video donde agentes federales intentaron entrar al consulado. De inmediato, Estaban Cadena Duarte, cónsul de Ecuador en Minneapolis, impidió que ICE entrara.

