Noticias Asesor de Trump señala que Patrulla Fronteriza pudo haber infringido el protocolo durante muerte de Pretti Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fue asesinado a tiros por agentes federales durante una operación de inmigración en Minneapolis; su hermana mayor, Micayla, lo homenajeó a través de una carta.

Video Cronología del caso Alex Pretti: Videos contradicen versión oficial y juez ordena proteger evidencia

A tres días de que Alex Pretti, enfermero de cuidados intensivos de 37 años, fuera asesinado a tiros por agentes federales durante una operación de inmigración en Minneapolis, Stephen Miller, el principal asesor en política migratoria del Presidente, dijo que los Agentes de la patrulla fronteriza pudieron haber infringido el "protocolo" antes de matar a tiros a Pretti.

El también subjefe de Gabinete de Política de Trump, indicó en un comunicado a la agencia AFP que la Casa Blanca había dado "instrucciones claras" de que el personal adicional enviado a Minnesota tenía como objetivo "crear una barrera física entre los equipos de arresto y los alborotadores".

Estamos evaluando por qué el equipo de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) podría no haber estado siguiendo ese protocolo

Micayla

, homenajea a su hermano en una carta.

Alex era amable, generoso y tenía una forma de iluminar cada habitación que visitaba. Era increíblemente inteligente y profundamente apasionado, y hacía que la gente se sintiera segura. Pero lo más importante, era mi hermano



Micayla compartió que su hermano siempre trataba siempre de ayudar a la gente.

“Alex siempre quiso marcar la diferencia en este mundo, y es devastador que no esté aquí para presenciar el impacto que estaba generando. A través de su trabajo en el Departamento de Asuntos de Veteranos, atendiendo a los pacientes más graves, y su pasión por impulsar la investigación del cáncer, tocó más vidas de las que probablemente jamás imaginó".

Todo lo que Alex siempre quiso fue ayudar a alguien, a quien fuera. Incluso en sus últimos momentos en esta tierra, simplemente intentaba hacer precisamente eso



A raíz del asesinato de Pretti, cientos de personas salieron a las calles para buscar justicia, lo que su hermana agradeció.

“Quiero agradecer a todos los que se han puesto en contacto con mi familia y conmigo, ya sea que conocieran a Alex personalmente o no. Los mensajes, las publicaciones y la inmensa positividad que compartieron sobre él reflejan fielmente su carácter, su ética de trabajo y sus pasiones. Mi hermano es, y siempre será, mi héroe



Micayla Pretti también cuestionó la dura política migratoria impuesta por Donald Trump y espera que pronto termine toda la situación.

¿Cuándo terminará esto? ¿Cuántas vidas inocentes más deben perderse antes de que digamos basta? Escuchar mentiras repugnantes sobre mi hermano es absolutamente desgarrador, y mi familia está profundamente agradecida de que tanta gente haya dado la cara y ayudado a contar su verdad. Estaría muy orgulloso.

Se hace una

"gran investigación": Trump

Donald Trump aseguró que se está llevando a cabo una “gran investigación” sobre el asesinato de Alex Pretti y que quiere que sea “honorable y honesta”.

Dos agentes dispararon

Hoy se dio a conocer, según una notificación obtenida por The Associated Press, que, dos agentes federales dispararon durante el enfrentamiento donde murió Alex Pretti en Minneapolis, según informó al Congreso un funcionario de Aduanas y Protección Fronteriza



