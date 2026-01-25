tiroteo Bill Clinton llama al pueblo a levantarse y a alzar la voz tras tiroteo en Minneapolis Bill Clinton instó a los ciudadanos estadounidenses a "levantarse y alzar la voz" tras el tiroteo en Minneapolis.

Video Protestas en Minneapolis exigieron justicia por Alex Pretti y Renée Good

Tras la muerte de un civil a manos de agentes federales en Minneapolis, Bill Clinton instó a los ciudadanos a movilizarse y exigir justicia ante el incidente.

“A lo largo de una vida, solo enfrentamos unos pocos momentos en los que las decisiones que tomamos y las acciones que emprendemos moldean nuestra historia durante años.

“Depende de todos nosotros, quienes creemos en la promesa de la democracia estadounidense, levantarnos, alzar la voz y demostrar que nuestra nación todavía pertenece a Nosotros, el Pueblo. Si entregamos nuestras libertades después de 250 años, puede que nunca las recuperemos”, dijo.

El sábado Alex Pretti, un enfermero de 37 años, fue asesinado por agentes federales durante una protesta en Minneapolis, Bill Clinton condenó los hechos y aseguró que el gobierno de Donald Trump le está mintiendo a los ciudadanos.

“Todo esto es inaceptable y debería haberse evitado. Quienes están a cargo nos han mentido, nos han dicho que no creamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos y han impulsado tácticas cada vez más agresivas y antagonistas”, agregó.

Arremete contra ICE

El ex mandatario criticó a los agentes federales y aseguró que han secuestrado personas y que también han agredido a manifestantes pacíficos.

“Agentes federales enmascarados han secuestrado a personas, incluyendo niños, en sus hogares, lugares de trabajo y en la calle.