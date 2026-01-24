tiroteo ¿Qué sucedió este sábado en Minneapolis? Crónica del asesinato de Alex Pretti por agentes federales Conoce cómo un operativo de agentes federales en Minneapolis terminó con la muerte de Alex Jeffrey Pretti, ciudadano estadounidense de 37 años.

Video Revelan videos del forcejeo mortal entre agentes y manifestante en Minneapolis, Minnesota

La mañana de este sábado 24 de enero, agentes federales mataron a Alex Jeffrey Pretti en Minneapolis, quien protestaba contra redadas migratorias que se han llevado a cabo en la ciudad.

El caso generó indignación y más protestas, pues revivió el debate sobre los operativos del gobierno de Donald Trump que han cobrado la vida de manifestantes y migrantes.

La muerte de Pretti se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada contra inmigrantes indocumentados, también en Minneapolis.

El asesinato del enfermero de 37 años ocurrió alrededor de las 9:05 horas, tiempo local, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza y el ICE realizan un "operativo selectivo" en la zona de "Eat Street", en la intersección de 26th Street y Nicollet Avenue.

En ese lugar, se produjo un altercado de aproximadamente 30 segundos entre agentes y Alex Jeffrey Pretti.

Según videos y testigos, el manifestante grababa a los agentes e intentó asistir a una mujer empujada por ellos cuando fue derribado y recibió múltiples disparos. En algunos clips se observa que fue desarmado, pero aún después fue atacado a tiros.

Entre las 9:30 y 11:00 horas, varios vecinos acudieron a la escena del tiroteo y el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, confirmó que Pretti murió tras ser trasladado a un centro médico.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, dijo que había contactado a la Casa Blanca, pues los agentes federales estuvieron implicados en las acciones.

" Minnesota ya está harta. Esto es repugnante", dijo Walz en X.

"El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", agregó.

¿Quién era Alex Pretti?

Para el mediodía, autoridades locales informaron que Pretti era un enfermero de la UCI en el hospital de Veteranos y un ciudadano estadounidense con permiso legal para portar armas, aunque no está claro si llegó a desenfundarla antes de los disparos.

Para ese momento, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, había dicho que los oficiales de la Patrulla Fronteriza realizaban una " operación dirigida" contra un "inmigrante ilegal buscado por agresión violenta" cuando alguien se acercó con una pistola semiautomática de 9 mm.

"Los oficiales intentaron desarmar al sospechoso, pero éste se resistió violentamente", afirmó McLaughlin a la BBC.

La funcionaria justificó que los agentes temieron por su vida y actuaron en defensa. Indicó que el manifestante tenía dos cargadores y ninguna identificación y que otros inconformes llegaron a "agredir" a las fuerzas del orden.

Condena Jacob Frey el asesinato

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y otros funcionarios ofrecieron conferencias condenando el asesinato.

Se pronunciaron por expulsar a los agentes federales y dijeron que la víctima solo había tenido multas en su récord de incidencias con la policía.

A medida que avanzaba la tarde surgían más videos del caso y se supo que tenía permiso para portar el arma, cuya fotografía fue difundida por el DHS.

Cientos de personas se reunieron en un memorial improvisado en Nicollet Avenue, al menos desde las 14:00 horas. Las protestas escalaron y se reportaron barricadas, lanzamiento de hielo, botellas y otros objetos, así como incendios menores.

El gobernador Walz dijo que Minneapolis debería liderar las investigaciones, desconfiando de la Casa Blanca. Después, legisladores demócratas insistieron en que los agentes federales dejaran la ciudad.

Greg Bovino, comandante de la Patrulla Fronteriza, dijo en conferencia de prensa que Pretti portaba una pistola semiautomática de 9 mm y reiteró que los agentes intentaron desarmarlo, pero se resistió violentamente.

"Temiendo por su vida... un agente de la Patrulla Fronteriza disparó tiros defensivos", argumentó.

"Esto parece una situación en la que un individuo quería causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden", afirmó.

Cuestiona Donald Trump seguridad en la manifestación tras muerte

El presidente Donald Trump se pronunció sobre los hechos y acusó al gobernador Walz y al alcalde Frey de incitar a una "insurrección", según él, para encubrir un supuesto fraude millonario en programas migratorios.

Compartió la imagen del arma de Pretti y cuestionó que no hubiera policías locales en la contención de manifestaciones. Aseguró que los agentes federales están en Minnesota como parte de indagatorias por supuestas corruptelas de políticos locales.

El comandante de la Patrulla Fronteriza indicó que "200 alborotadores" llegaron al sitio del tiroteo para obstruir a las fuerzas del orden. Hubo un intercambio de declaraciones sobre el arma que llevaba el manifestante.

Walz ofreció una rueda de prensa en la que abundó que no se podía confiar en las autoridades federales para llevar a cabo las indagatorias y calificó el asesinato como "repugnante". Llamó a que las manifestaciones fueran pacíficas y confió en que había muchos videos de los hechos ocurridos este sábado.

La fiscal general, Pam Bondi, dijo que agentes del FBI, DEA, ATF y de otras agencias bajo la jurisdicción del Departamento de Justicia fueron a Minneapolis para apoyar en los operativos contra migrantes. Asimismo, envió una carta de advertencia al gobernador Walz para instarlo a cooperar con el cumplimiento de la ley sobre migración.

Posponen partido de la NBA en Minnesota

A las 16:30, la NBA anunció la posposición del partido entre los Minnesota Timberwolves y los Golden State Warriors por motivos de seguridad en la comunidad, que se realizarán mañana.

En tanto, el rapero local Nur-D fue arrestado violentamente por agentes federales durante las manifestaciones. La policía local declaró una "asamblea ilegal" y comenzó a utilizar gases lacrimógenos y municiones menos letales para dispersar a la multitud.

Afirman que agentes dispararon en su defensa

Casi por la tarde noche, el Departamento de Seguridad Nacional emitió un comunicado afirmando que los agentes hicieron "disparos defensivos" porque Pretti estaba armado y "resistió violentamente".

Walz calificó la versión federal como "mentiras" y "tonterías" tras revisar videos de varios ángulos. El alcalde Jacob Frey denunció una "invasión" del gobierno federal a la ciudad.

Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, dio una rueda de prensa en la que dijo que estos hechos no debieron haber ocurrido y mantuvo la versión en que Pretti tenía la intención de atacar.

El jefe de policía Brian O'Hara informó que la policía creía que la víctima no tenía antecedentes penales graves y era "propietario legal de un arma con permiso para portarla".

Algunos defensores del derecho a poseer armas han expresado su preocupación después de que la administración Trump rápidamente vinculara la posesión legal de armas de Pretti con la intención de causar daño masivo.

La Asociación de Propietarios de Armas de Estados Unidos (GOA) condenó una declaración de Bill Essayli, un fiscal federal de California, quien dijo en X: "Si te acercas a la policía con un arma, hay una gran probabilidad de que estén legalmente justificados en dispararte".

"La S egunda Enmienda protege el derecho de los estadounidenses a portar armas mientras protestan, un derecho que el gobierno federal no debe infringir", dijo GOA en una declaración

Hacia la noche, persistieron los enfrentamientos en las calles nevadas. Se reportaron múltiples arrestos y un despliegue masivo de agentes federales no identificados.

¿Habrá un cierre parcial del Gobierno por el tiroteo?

Varios senadores de Estados Unidos dijeron el sábado que votarían contra un proyecto de ley de presupuesto la próxima semana después de que agentes federales mataran a un segundo estadounidense en Mineapolis, lo que aumenta las probabilidades de un cierre del gobierno.

La financiación del Estado federal, incluido el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), expira el 31 de enero.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó la financiación hasta septiembre, pero aún necesita la aprobación del Senado y la situación en Mineápolis trastocó el escenario político.

El Partido Republicano del presidente Trump controla por estrecho margen la Cámara alta de 100 miembros, pero no cuenta con suficientes integrantes para aprobar los proyectos de gasto sin el apoyo demócrata.

El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, dijo en un comunicado el sábado que "no aportarán los votos para avanzar con el proyecto de ley de asignaciones si se incluye el proyecto de ley de financiación del DHS".

La senadora demócrata Catherine Cortez Masto también negó su respaldo.

"No apoyaré el actual proyecto de financiación del (Departamento) de Seguridad Nacional", dijo en un comunicado.

Mark Warner, demócrata de Virginia, dijo en una publicación en X en reacción a la muerte de Pretti el sábado que no puede dar su voto para "financiar al DHS".

El cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, en el que cientos de millas de empleados federales fueron suspendidos salvo los considerados esenciales, terminó el pasado noviembre tras 43 días.

