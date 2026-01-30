Tormenta invernal ¿Por qué la NASA retrasó la misión Artemis II a la Luna? Por este motivo se pospuso el lanzamiento La NASA anunció el retraso del próximo viaje de los astronautas a la Luna a bordo del cohete Artemis II, el cual no será antes del próximo 8 de febrero. La institución dio a conocer el motivo y si ya se tiene programada la nueva fecha.

La NASA anunció el retraso del próximo viaje de los astronautas a la Luna a bordo del cohete Artemis II, el cual no será antes del próximo 8 de febrero. Esta es la razón.

De acuerdo con la agencia AP, la NASA ya se encontraba preparada para realizar una prueba de abastecimiento de combustible del cohete lunar que cuenta con una longitud de 98 metros, pero el jueves por la noche anunció el retraso.

¿Por qué la NASA retrasó el viaje a la Luna?

El viaje del cohete Artemis II se retrasó debido a las bajas temperaturas que se registrarán en los próximos días, con puntos de congelamiento que están previstos en la zona del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Por ello, la NASA fijó el próximo lunes 2 de febrero de 2026 como el día de carga del tanque para el próximo ensayo general de Artemis II; esto significa que la primera oportunidad potencial de lanzamiento no será antes del domingo 8 de febrero.

Previamente, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida, mientras que los agentes han analizado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, por lo que decidieron modificar el cronograma.

Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con lluvia. Ajustar el cronograma de la prueba permitirá a la NASA tener éxito durante el ensayo, ya que el clima esperado este fin de semana podría afectar las condiciones del lanzamiento.

¿Cuándo será el nuevo lanzamiento del cohete?

La NASA informó que el viaje de Artemis II será reprogramado una vez que los equipos técnicos concluyan la revisión de los resultados del ensayo general. Aunque la agencia aún no fija una nueva fecha oficial de lanzamiento, confirmó que el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son viables.

Mientras tanto, la tripulación de Artemis II permanece en cuarentena en Houston, como parte de los protocolos previos al lanzamiento.

En tanto, los gerentes de la misión están evaluando el plazo más adecuado para su llegada, en función de la evolución del cronograma y de las condiciones necesarias para continuar con las pruebas previas al despegue.

La apertura de una ventana de lanzamiento simulada durante el ensayo general con agua está programada para las 9:00 de la noche del 2 de febrero, con una cuenta regresiva que comienza aproximadamente 49 horas antes. La NASA continuará evaluando las condiciones meteorológicas antes de la prueba.

Durante el actual frente frío, los ingenieros han mantenido la nave Orión alimentada, con calentadores y purgas configuradas para soportar las bajas temperaturas y preservar las condiciones ambientales adecuadas tanto de la nave como del cohete.

