Tormenta invernal

¿Por qué la NASA retrasó la misión Artemis II a la Luna? Por este motivo se pospuso el lanzamiento

La NASA anunció el retraso del próximo viaje de los astronautas a la Luna a bordo del cohete Artemis II, el cual no será antes del próximo 8 de febrero. La institución dio a conocer el motivo y si ya se tiene programada la nueva fecha.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Astronautas del Crew 11 suspenden misión por problemas de salud en un miembro de la tripulación

La NASA anunció el retraso del próximo viaje de los astronautas a la Luna a bordo del cohete Artemis II, el cual no será antes del próximo 8 de febrero. Esta es la razón.

De acuerdo con la agencia AP, la NASA ya se encontraba preparada para realizar una prueba de abastecimiento de combustible del cohete lunar que cuenta con una longitud de 98 metros, pero el jueves por la noche anunció el retraso.

PUBLICIDAD

¿Por qué la NASA retrasó el viaje a la Luna?

El viaje del cohete Artemis II se retrasó debido a las bajas temperaturas que se registrarán en los próximos días, con puntos de congelamiento que están previstos en la zona del Centro Espacial Kennedy en Florida.

Por ello, la NASA fijó el próximo lunes 2 de febrero de 2026 como el día de carga del tanque para el próximo ensayo general de Artemis II; esto significa que la primera oportunidad potencial de lanzamiento no será antes del domingo 8 de febrero.

Más sobre NASA

Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro
1 mins

Sunita Williams, astronauta de la NASA que estuvo 9 meses atrapada en el espacio, anuncia su retiro

Estados Unidos
Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año
3 mins

Cómo podrás ver mejor la lluvia de estrellas de las oriónidas, una de las más espectaculares del año

Estados Unidos
Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año
3 mins

Cómo y cuándo podrás ver mejor las oriónidas, una de las lluvias de estrellas más impresionantes del año

Estados Unidos
Cuándo y dónde serán visibles auroras boreales en Estados Unidos esta semana tras una poderosa tormenta solar
3 mins

Cuándo y dónde serán visibles auroras boreales en Estados Unidos esta semana tras una poderosa tormenta solar

Estados Unidos
La ‘Luna rosa’, una 'microluna' que será visible este fin de semana: esto es lo que debes saber
3 mins

La ‘Luna rosa’, una 'microluna' que será visible este fin de semana: esto es lo que debes saber

Estados Unidos
Llegan los reemplazos de los dos astronautas de la NASA varados en la estación espacial
2 mins

Llegan los reemplazos de los dos astronautas de la NASA varados en la estación espacial

Estados Unidos
Nuevo capítulo de los problemas de Boeing: astronautas varados en el espacio serán rescatados por la competencia
10 mins

Nuevo capítulo de los problemas de Boeing: astronautas varados en el espacio serán rescatados por la competencia

Estados Unidos
Por qué los astronautas que viajaron en la cápsula de Boeing se podrían quedar varados en el espacio hasta 2025
5 mins

Por qué los astronautas que viajaron en la cápsula de Boeing se podrían quedar varados en el espacio hasta 2025

Estados Unidos
2024 MK: un gigantesco asteroide descubierto hace solo una semana se acerca a la Tierra. Y es tan grande que podrás verlo
4 mins

2024 MK: un gigantesco asteroide descubierto hace solo una semana se acerca a la Tierra. Y es tan grande que podrás verlo

Estados Unidos
Demanda a la NASA la familia latina a la que le cayó basura espacial en el techo de su casa en Florida
5 mins

Demanda a la NASA la familia latina a la que le cayó basura espacial en el techo de su casa en Florida

Estados Unidos

Previamente, los ingenieros han estado monitoreando de cerca las condiciones a medida que el frío y los vientos se extienden por Florida, mientras que los agentes han analizado las capacidades del hardware en función del pronóstico, dada la inusual erupción ártica que afecta al estado, por lo que decidieron modificar el cronograma.

Los equipos y los preparativos en la plataforma de lanzamiento siguen listos para el ensayo general con lluvia. Ajustar el cronograma de la prueba permitirá a la NASA tener éxito durante el ensayo, ya que el clima esperado este fin de semana podría afectar las condiciones del lanzamiento.

Video Prada vestirá a los astronautas que viajarán a la Luna en 2026: así son los trajes espaciales que usarán

¿Cuándo será el nuevo lanzamiento del cohete?

La NASA informó que el viaje de Artemis II será reprogramado una vez que los equipos técnicos concluyan la revisión de los resultados del ensayo general. Aunque la agencia aún no fija una nueva fecha oficial de lanzamiento, confirmó que el viernes 6 y el sábado 7 de febrero ya no son viables.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la tripulación de Artemis II permanece en cuarentena en Houston, como parte de los protocolos previos al lanzamiento.

En tanto, los gerentes de la misión están evaluando el plazo más adecuado para su llegada, en función de la evolución del cronograma y de las condiciones necesarias para continuar con las pruebas previas al despegue.

La apertura de una ventana de lanzamiento simulada durante el ensayo general con agua está programada para las 9:00 de la noche del 2 de febrero, con una cuenta regresiva que comienza aproximadamente 49 horas antes. La NASA continuará evaluando las condiciones meteorológicas antes de la prueba.

Durante el actual frente frío, los ingenieros han mantenido la nave Orión alimentada, con calentadores y purgas configuradas para soportar las bajas temperaturas y preservar las condiciones ambientales adecuadas tanto de la nave como del cohete.

TLS

Mira también:

Relacionados:
Tormenta invernalFloridaAstronautas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
YE Live in Mexico
Tráiler: Mochaorejas
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX