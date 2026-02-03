Florida Tormenta invernal 2026 rompió récords: Lluvia de iguanas y temperaturas más bajas en décadas La reciente tormenta invernal rompió récords de bajas temperaturas. Aquí te contamos los detalles

Miami y West Palm Beach han roto récord al registrar su febrero más frío en toda la historia con temperaturas de 30 y 35 grados Fahrenheit.

Cabe mencionar que no se había presentado un frío tan intenso desde 1909 en Florida, siendo algo histórico después de mucho tiempo.

Ráfagas de nieve

Además de las llamads lluvias de iguanas y bajas temperaturas, en Florida se han reportado ráfagas de nieve desde Levy hasta el condado de León.

Este fenómeno, realmente son nevadas, pero que se distinguen porque caen en un periodo demasiado corto y no se llega a acumular tanta nieve.

Florida se salvó de la tormenta invernal la semana pasada

A pesar de que Florida no se vio afectada la semana pasada con la tormenta invernal, el saldo por el frío intenso fueron más de 100 muertos en Estados Unidos.

Asimismo, ha afectado de muchas otras formas, tal es el caso de retrasos, cancelaciones de vuelos y suspensiones de clases.

Alertas de congelamiento

También, el Servicio Nacional de Meteorología ( NWS) ha advertido de alertas de congelamiento en Miami, West Palm Beach, Orlando y Daytona Beach, con temperaturas de hasta 23°F y con la posibilidad de que caiga nieve en las costas del golfo en el sur.

¿Qué son las lluvias de iguanas?

Este fenómeno se da por las bajas temperaturas, en donde los reptiles, por el frío, empiezan a caer de los árboles al congelarse.

Debido a este hecho, los ciudadanos han llevado a los más de 2000 especies a la Comisión de Conservación de Pesca y Vida de Florida.

Se fue el ciclón, pero permanece el frío

Aunque el ciclón de la semana pasada ya no está presente, el aire ártico estará hasta el lunes en Estados Unidos en territorios del sur.

La alerta de congelamiento sigue presente hacia el sur de Florida; tales son los casos de Georgia y Alabama.