Noticias

Enjambre de sismos sacude San Francisco hoy 2 de febrero de 2026: ¿Nacerá una nueva falla geológica?

El sismo más fuerte registrado este lunes fue de magnitud 4.2 y ocurrió poco después de las 7:00 horas de la mañana al sur de San Ramón.

N+ Univision y AP picture
Por:N+ Univision y AP
add
Síguenos en Google
Video Así se vivió el sismo magnitud 4.7 en este 22 de enero en el condado Salt Lake

Una serie de sismos de baja magnitud sacudió este lunes 2 de febrero al área de la bahía de San Francisco, en una zona que en los últimos meses ha registrado alta actividad sísmica.

El sismo más fuerte registrado este lunes fue de magnitud 4.2 y ocurrió poco después de las 7:00 horas de la mañana al sur de San Ramón, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Al menos una decena de sismos sacudieron la zona a partir de las 6:30 horas de la mañana durante un período de una hora.

¿Nacerá una nueva falla geológica?

Más sobre Noticias

Noem ordena que agentes en Minneapolis lleven cámaras corporales, tras muerte de Renee y Pretti
2 mins

Noem ordena que agentes en Minneapolis lleven cámaras corporales, tras muerte de Renee y Pretti

Estados Unidos
Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores
1 mins

Oficina del fiscal de EEUU del Distrito Sur de Nueva York solicita aplazar la audiencia de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores

Estados Unidos
Trump dice que trabaja "arduamente" para que se aprueben recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas
2 mins

Trump dice que trabaja "arduamente" para que se aprueben recursos 2026, y el gobierno abra sus puertas

Estados Unidos
¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra
2 mins

¿Cuándo es el President Day 2026? Este día de febrero se celebra

Estados Unidos
¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades
3 mins

¿El padre de Liam Ramos está legalmente en Estados Unidos? Esto explican autoridades

Estados Unidos
Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia
1 mins

Petro llega a Washington para reunión con Trump: Este es el mensaje del presidente de Colombia

Estados Unidos
Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?
2 mins

Este es el pronóstico de la marmota Punxsutawney Phil: ¿Cuántas semanas más de invierno?

Estados Unidos
Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento
1 mins

Johnson anticipa más días de cierre parcial de gobierno mientras se negocia financiamiento

Estados Unidos
Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry
3 mins

Archivos de ICE y Epstein son distracciones "tristes" para los Olímpicos, dice Coventry

Estados Unidos
Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE
2 mins

Don Lemon se pronuncia tras quedar libre luego de ser detenido por ICE

Estados Unidos

El área de la bahía de San Fracnisco ha experimentado enjambres sísmicos durante décadas. Según expertos en sismología, se le llama enjambre cuando múltiples sismos de poca magnitud ocurren en un breve período.

Se trata del décimo enjambre sísmico desde que los científicos comenzaron a documentarlos en 1970, dijo a la agencia AP la experta sismóloga del sur de California, Lucy Jones.

Los grandes terremotos en el Área de la Bahía se deben por lo general al movimiento de fallas importantes, como la de Hayward y la de San Andrés, la cual se extiende a lo largo de la costa del norte de California antes de moverse tierra adentro.

Los enjambres sísmicos podrían ser indicativos del nacimiento de una nueva falla, aunque corroborar esa teoría tomaría decenas de millas de años, añadió Jones.

"Es una creación gradual de una falla que va a tomar 100 mil años", afirmó.

El saldo del enjambre de sismos de este lunes

De momento no se reportan daños significativos. No obstante, a autoridad de tránsito del Área de la Bahía señaló que podrían registrarse retrasos debido a que los trenes operaron brevemente a velocidades reducidas durante las inspecciones rutinarias de seguridad.

El temblor se sintió a más de 48 kilómetros de distancia, en San Francisco y en ciudades como Oakland y Richmond.

PUBLICIDAD

Los enjambres sísmicos han sacudido en varias ocasiones la zona en los últimos meses. El área del condado de Contra Costa registró 87 sismos de magnitud dos o superior en noviembre y diciembre, según un análisis del San Francisco Chronicle.

Mira también:

Relacionados:
NoticiassismoSan FranciscotemblorSismos en el Área de la Bahía

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Tormento
Tráiler: Mochaorejas
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX