La NASA realiza ensayo de misión Artemis II en medio del frío intenso de Florida y fugas de hidrógeno líquido La prueba sufrió contratiempos en forma de fugas de hidrógeno líquido que obligaron a detenerla hasta en dos ocasiones.



La NASA realizó este lunes 2 de febrero el ensayo "en frío" de la misión Artemis II, que llevará cuatro tripulantes alrededor de la Luna, pese a las bajas temperaturas que persisten en Florida, y que se pausó en dos ocasiones por fugas de hidrógeno líquido.

"Los equipos de la NASA completaron el llenado de la etapa central del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) con hidrógeno líquido y pasaron al modo de llenado. Este modo garantiza que el tanque alcance su capacidad máxima con hidrógeno líquido ultrafrío, refrigerado a -220 °C", informó en un comunicado la agencia espacial.

Fugas de hidrógeno líquido

Sin embargo, la prueba sufrió contratiempos en forma de fugas que obligaron a detenerla hasta en dos ocasiones. Según la NASA, las tasas de fuga en la interfaz del umbilical del mástil de servicio de cola superaron los límites permitidos" en ambos casos.

"Los ingenieros continúan vigilando la fuga en la interfaz del umbilical del mástil de servicio de cola, pero la concentración de hidrógeno líquido en el umbilical permanece dentro de límites aceptables", añadió la NASA.

Así fue la prueba "en frío" de la misión Artemis II

La prueba incluyó la carga completa de combustible, un paso crucial hacia la misión tripulada, la primera a la Luna en más de 50 años.

Previo al inicio de la prueba, se monitoreó "el clima frío que podría afectar al día del lanzamiento" pero que no debería causar problemas al llenado de combustible, agregó la agencia.

Este fin de semana, la tormenta invernal que azota Estados Unidos rompió récords en Florida, donde Miami registró el comienzo de febrero más frío de su historia y la nieve llegó a algunas zonas del sur del estado.

¿Qué es un ensayo "en frío"?

Un ensayo "en frío" es una prueba previa al lanzamiento real en el que se demuestra la capacidad de cargar más de 700 mil galones de propelentes criogénicos en el cohete, ejecutar una cuenta regresiva completa y practicar la descarga segura del combustible, todo ello sin tripulación a bordo.

