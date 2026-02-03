desaparición Madre de Savannah Guthrie necesita medicamentos vitales: ¿Qué pasa si Nancy no los toma? Aquí en N+ Univision te contamos lo que se sabe del caso y por qué Nancy Guthrie, madre de Savannah, necesita sus medicamentos

Video Declaran investigación criminal por la desaparición de la madre de Savannah Guthrie, presentadora de "Today"

El domingo 1 de febrero 2026, Nancy Guthrie, de 84 años y la madre de Savannah, presentadora de Today, fue reportada como desaparecida y posteriormente se activó todo un operativo para encontrarla; sin embargo, un dato ha salido a la luz: necesita sus medicamentos o podría haber graves consecuencias.

El sheriff Chris Nanos comentó que es importante encontrarla lo más pronto posible, porque necesita de sus medicamentos. Aquí en N+ Univision te contamos lo que se sabe del caso hasta ahora y por qué necesita sus medicamentos.

¿Quién es Nancy Guthrie?

La madre de la presentadora Savannah Guthrie es conocida por la relación que tiene con su hija y porque ha aparecido en varias ocasiones en televisión.

Por otro lado, Savannah ha agradecido el apoyo que le ha dado el público y expresó que su familia está concentrada en que su madre regrese sana y salva. La conductora no se presentó en la emisión de “ Today” el 2 de febrero.

¿Cuándo fue vista por última vez?

Nancy Guthrie fue vista por última vez a las 9:30 de la noche del sábado 31 de enero del 2026 en su casa en Tucson y fue reportada como desaparecida el mediodía del domingo 1 de febrero.

Por parte de las autoridades creen que la madre de la conductora fue secuestrada o raptada.

Video Buscan a madre de Savannah Guthrie desaparecida en Arizona; se sospecha de crimen

La residencia es declarada “escena de crimen”

Después de que reportaron su caso como desaparición, se activó el protocolo de búsqueda terrestre, el cual contaba con perros de búsqueda, drones y helicópteros.

Pero el caso cambió de rumbo cuando los detectives entraron a su vivienda y detectaron elementos preocupantes, por lo que se canceló la búsqueda y se clasificó como “escena de crimen”. Hasta el momento no se sabe qué es lo que vieron.

"No vemos esto tanto como una misión de búsqueda, sino más bien como una escena del crimen", dijo el sheriff.

No obstante, hasta el momento, las autoridades responsables no descartan ninguna línea de investigación y han pedido a la comunidad que, si tienen información referente a este caso, se contacten con el Departamento del Sheriff del condado de Pima.

¿Por qué necesita de sus medicamentos?

Chris Nanos, el jefe del Departamento del Sheriff, mencionó que Nancy no sufre demencia, pero que sí tiene problemas de salud física, por lo cual no podría salir de su casa por su propia cuenta, si no tenía ayuda.

Por otro lado, expresó que si está viva ahora, necesita sus medicamentos, porque son necesarios para ella. La familia ha dicho que han pasado más de 24 horas y que si no tiene sus medicamentos con ella, podría morir.