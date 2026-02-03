Noticias

NASA revela fecha para el lanzamiento de Artemis II: ¿Qué dijeron sobre la misión a la Luna?

No te pierdas el próximo lanzamiento de la NASA; te decimos los detalles

La NASA reveló la nueva fecha para el lanzamiento de Artemis II; en N+ Univision te indicamos qué dijeron sobre la misión a la Luna para que no te pierdas el evento.

Señalaron que hay posibilidad que el lanzamiento sea en marzo, por el momento, la fecha más viable para realizar un segundo ensayo general y fijar el despegue oficial. La misión consiste en un viaje tripulado que realizará un vuelo alrededor de la Luna, utilizando la nave Orión y el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS).

La seguridad de la tripulación seguirá siendo la máxima prioridad, garantizando que los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen, regresen a casa al final de su misión.
¿Quiénes intagran la tripulación?

El equipo está conformado por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense.

Debido al ajuste de la fecha de lanzamiento, los astronautas, que estaban en cuarentena desde el 21 de enero en Houston, saldrán temporalmente del aislamiento y reingresarán dos semanas antes de la nueva fecha prevista.

Durante las pruebas críticas de prelanzamiento, enfrentaron diversos retos logísticos y técnicos que permitieron identificar áreas de mejora:

  • Ensayo general con agua: se completó con éxito la carga de combustible criogénico en los tanques del cohete SLS y los procedimientos de cierre de la nave Orión.
  • Durante el proceso de llenado, se detectó una fuga de hidrógeno líquido que retrasó la cuenta regresiva. Aunque se logró llenar los tanques tras ajustar el flujo, el secuenciador de lanzamiento detuvo automáticamente la prueba cuando restaban solo 5 minutos debido a un nuevo pico en la tasa de fuga.
  • El frío extremo en el Centro Espacial Kennedy afectó los sistemas de hardware, lo que provocó un inicio tardío en las operaciones de repostaje el pasado 2 de febrero.
