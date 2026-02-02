Noticias

Turning Point USA presenta show de medio tiempo del Super Bowl LX "totalmente americano"; ¿quiénes integran el cartel alternativo?

Liderados por Kid Rock, artistas de la escena country como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett protagonizarán un evento paralelo.

N+ Univision y Agencias picture
Por:N+ Univision y Agencias
Video Videos mostrarían en el techo de un edificio al atacante que asesinó a Charlie Kirk

La final de la NFL no solo será un duelo deportivo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, sino también el epicentro de una profunda fractura cultural en Estados Unidos. Mientras Bad Bunny se prepara para encabezar el show oficial, la organización Turning Point USA ha confirmado un concierto alternativo bajo una narrativa "patriótica".

Una "alternativa estadounidense"

Liderados por Kid Rock, artistas de la escena country como Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett protagonizarán un evento paralelo diseñado para competir directamente con la transmisión oficial. Según el grupo fundado por el fallecido Charlie Kirk, esta iniciativa busca celebrar "la fe, la familia y la libertad", presentándose como una respuesta al espectáculo del "Conejo Malo".

El evento se transmitirá en plataformas digitales y cadenas de enfoque conservador como OAN News y Real America's Voice, coincidiendo exactamente con el intermedio del partido el próximo domingo.

Bad Bunny bajo el foco

La tensión ha escalado tras la histórica victoria de Bad Bunny en los Grammy, donde su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS hizo historia como el primer disco en español en ganar Álbum del Año. Sin embargo, su éxito global convive con el rechazo de sectores vinculados al movimiento MAGA.

A pesar de la controversia, las cifras respaldan el dominio del puertorriqueño, quien cerró el 2025 con casi 20 mil millones de reproducciones en Spotify. Por su parte, la organización del "show alternativo" aún mantiene en secreto la ubicación del concierto, aunque aseguran que sumarán más nombres a su alineación en los próximos días.

La jornada del domingo definirá no solo al campeón de la NFL, sino también el alcance del boicot cultural en una nación donde la música y la política parecen ya no tener fronteras.

