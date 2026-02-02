Noticias

Jueza federal impide que la administración Trump ponga fin al TPS de cerca de 350 mil haitianos

La jueza de distrito Ana Reyes, en Washington, concedió una suspensión a la cancelación del Estatus de Protección Temporal para los haitianos mientras una demanda para impugnar la medida avanza en los tribunales.

Una jueza federal prohibió el lunes al gobierno del presidente Donald Trump poner fin a las protecciones temporales que permiten que alrededor de 350 mil haitianos vivan y trabajen en Estados Unidos.

La jueza de distrito Ana Reyes, en Washington, concedió una suspensión a la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los haitianos mientras una demanda para impugnar la medida avanza en los tribunales.

"Hostilidad hacia inmigrantes no blancos"

La designación de TPS para personas del país caribeño estaba programada a finalizar el 3 de febrero. En su opinión de 83 páginas, Reyes señaló que la parte demandante probablemente prevalecerá, y que encontró "sustancialmente probable" que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, predeterminó su decisión debido a una "hostilidad hacia inmigrantes no blancos".

"Durante la suspensión, la terminación será nula, inválida y sin efecto legal", dijo la jueza en su orden de dos páginas, agregando que, por ahora, la terminación no afecta la capacidad de los beneficiarios para trabajar y contar con protecciones a la detención y deportación.

El TPS puede ser otorgado por el titular de Seguridad Nacional si se considera que las condiciones en los países de origen son inseguras debido a un desastre natural, inestabilidad política u otros riesgos. Aunque otorga a los titulares de TPS el derecho a vivir y trabajar en Estados Unidos, no proporciona una vía legal hacia la ciudadanía.

El gobierno federal ha implementado medidas agresivas para eliminar la protección, haciendo que más personas sean elegibles para su deportación. Las medidas son parte de un esfuerzo más amplio de deportación masiva por parte del gobierno.

