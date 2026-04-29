Programa de Protección Temporal (TPS) La Corte Suprema evalúa la iniciativa de la administración Trump para poner fin al TPS para los migrantes de Haití y Siria La Corte Suprema escuchó los argumentos en un caso sobre la iniciativa de la administración Trump para poner fin a las protecciones legales de los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales. El caso es una muestra de cómo los jueces evaluarán la legalidad de la amplia campaña de represión migratoria del presidente. Es probable que el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett tengan los votos decisivos.

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La Corte Suprema debatió este miércoles la iniciativa de la administración Trump de poner fin a las protecciones legales para los migrantes que huyen de la guerra y los desastres naturales, y escuchó argumentos que suponen la última prueba de cómo evaluarán los magistrados la legalidad de la amplia campaña de represión migratoria del presidente.

Varios jueces conservadores parecían inclinarse a favor del argumento de la administración republicana de que la ley limita lo que los tribunales pueden hacer con un programa conocido como estatus de protección temporal, o TPS. El resultado podría depender de cómo voten el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett.

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El gobierno está apelando las órdenes de tribunales inferiores que impidieron al departamento de Seguridad Nacional poner fin de inmediato al estatus de protección temporal para personas de Haití y Siria. Si los jueces están de acuerdo con el presidente Donald Trump, las autoridades podrían privar de protección a hasta 1.3 millones de personas de 17 países, exponiéndolas a una posible deportación.

El tribunal ya se ha puesto del lado de la administración anteriormente y ha permitido el fin del programa para personas de Venezuela mientras continúan los juicios.

El departamento de Justicia sostiene que el secretario de Seguridad Nacional tiene la facultad de poner fin al programa y que la ley prohíbe a los jueces cuestionar esas decisiones. EEl tipo de determinación que está en juego aquí es precisamente el tipo de determinación que se encuentra en el corazón de lo que tradicionalmente se ha confiado a los poderes políticos, dijo el fiscal general adjunto D. John Sauer.

Los abogados de unos 350,000 migrantes de Haití y 6,000 de Siria afirman que el gobierno se saltó el proceso y que los jueces pueden considerar si las autoridades siguieron todos los pasos establecidos en la ley.

"Es realmente una cuestión de vida o muerte"

Desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, el departamento de Seguridad Nacional ha retirado las protecciones a inmigrantes de 13 países. Algunas personas que han vivido y trabajado legalmente en EEUU durante más de una década han perdido sus empleos y sus viviendas en cuestión de semanas, según afirmaron los abogados.

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Regresar a Haití y Siria es impensable para muchas personas porque esos países siguen sumidos en la violencia y la inestabilidad, dijo Sejal Zota, cofundadora y directora jurídica de Just Futures Law.

"Esto es realmente una cuestión de vida o muerte", afirmó. Cuatro mujeres haitianas que fueron deportadas de Estados Unidos en febrero fueron encontradas decapitadas y arrojadas a un río varios meses después, según indicaron los abogados en documentos judiciales.

El gobierno apeló ante la Corte Suprema después de que jueces de Nueva York y del Distrito de Columbia acordaran retrasar el fin de las protecciones. Un juez determinó que la "hostilidad hacia los inmigrantes no blancos" probablemente influyó en la decisión de poner fin a las protecciones para los haitianos.

Durante su campaña presidencial de 2024, Trump amplificó rumores falsos de que los inmigrantes haitianos estaban secuestrando y comiéndose perros y gatos en Springfield, Ohio, donde vive una gran comunidad de personas con estatus legal protegido.

"Los haitianos están aquí, son propietarios de viviendas, dueños de negocios, están trabajando, están pagando impuestos, por lo que habrá un gran impacto en la economía", dijo Rose-Thamar Joseph, gerente de operaciones del Centro de Ayuda y Apoyo a la Comunidad Haitiana, después de escuchar los argumentos ante la Corte Suprema.

Roberts repasa el fallo de 2018

Las autoridades federales han negado que el odio racial haya influido en las decisiones sobre las protecciones legales. También citan un fallo del Tribunal Supremo de la primera legislatura de Trump que rechazó las acusaciones de parcialidad basadas en sus publicaciones en redes sociales y confirmó la prohibición de viajar a varios países de mayoría musulmana.

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Roberts, sin embargo, cuestionó si la administración está solicitando una "ampliación significativa" de la decisión que él redactó en 2018.

Barrett, quien tiene dos hijos adoptados de Haití, planteó preguntas a ambas partes sobre el proceso y si los jueces realmente pueden intervenir.

"¿Por qué permitiría el Congreso la revisión del aspecto procesal cuando, en realidad, lo que a todos les preocupa mucho más es el fondo?", preguntó Barrett a un abogado de migrantes sirios.

"Creo que es porque el Congreso, y nosotros también, y los millones de personas que conviven con titulares del TPS, tenemos cierta fe en el gobierno", respondió el abogado Ahilan Arulanantham.

Se espera que el tribunal dicte su fallo antes del verano. Su decisión no será técnicamente un fallo definitivo sobre el tema, pero podría tener efectos de gran alcance para los inmigrantes mientras continúa el litigio.

A los sirios se les concedió por primera vez el estatus de protección en 2012, durante una guerra civil que duró más de una década antes de la caída del gobierno del presidente Bashar Assad a finales de 2024.

Los haitianos se incorporaron al programa en 2010 tras un terremoto catastrófico y se les ha concedido prórrogas en múltiples ocasiones en medio de la violencia de las pandillas que ha desplazado a más de un millón de personas, según documentos judiciales.

"Tengo miedo"

Maryse Balthazar estaba de vacaciones en Estados Unidos cuando el terremoto sacudió Haití. Lleva ya 16 años en Estados Unidos con un estatus legal temporal. Tiene dos hijos y trabaja como auxiliar de enfermería para personas mayores. Esa profesión depende de inmigrantes haitianos como ella y se vería gravemente afectada por una decisión del Tribunal Supremo que permitiera poner fin a su estatus, según afirmó una asociación del sector en documentos judiciales.

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Para Balthazar, perder esas protecciones sería devastador. Perdió su hogar en Haití a causa del terremoto, y otra casa en la que podría haber vivido quedó destruida en un incendio, posiblemente debido a la participación de pandillas. "Me quedaría sin hogar", dijo. "Tengo miedo… es un temor con el que todos vivimos".