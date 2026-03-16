Guerra

Aumenta a 200 el número de soldados americanos heridos de guerra en Irán, según portavoz de CENTCOM

Las tropas estadounidenses han resultado heridas en Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en los primeros días del conflicto.

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Por:N+ Univision
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Video Trump envía 5,000 tropas al Medio Oriente tras ataques en la isla Kharg, Irán

El número de soldados estadounidenses heridos o lesionados durante la campaña estadounidense-israelí contra Irán supera ya los 200 en siete países, según el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz principal del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).

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En una entrevista, Hawkins dijo que las tropas estadounidenses han resultado heridas en Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en los primeros días del conflicto.

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