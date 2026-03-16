Aumenta a 200 el número de soldados americanos heridos de guerra en Irán, según portavoz de CENTCOM
Las tropas estadounidenses han resultado heridas en Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en los primeros días del conflicto.
Video Trump envía 5,000 tropas al Medio Oriente tras ataques en la isla Kharg, Irán
El número de soldados estadounidenses heridos o lesionados durante la campaña estadounidense-israelí contra Irán supera ya los 200 en siete países, según el capitán de la Armada Tim Hawkins, portavoz principal del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM).
En una entrevista, Hawkins dijo que las tropas estadounidenses han resultado heridas en Bahréin, Irak, Israel, Jordania, Kuwait, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, principalmente en los primeros días del conflicto.
Noticia en desarrollo...