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Ataque en Cena de Corresponsales en Washington reabre alerta por agresores que cruzan estados para cometer violencia

Casos recientes muestran un patrón de agresores que cruzan estados para evitar controles y transportar armas.

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Por:N+ Univision
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Video ¿Cómo pasó el sospechoso el primer filtro de seguridad en la Cena de Corresponsales?

El reciente intento de ataque durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca encendió nuevas alarmas entre autoridades federales ante un patrón que se repite con mayor frecuencia en Estados Unidos: agresores que viajan largas distancias para ejecutar actos de violencia política previamente planificados.

El sospechoso, identificado como Cole Allen, de 31 años, habría recorrido el país desde el sur de California hasta la capital estadounidense a bordo de un tren, transportando armas en su equipaje. De acuerdo con la acusación, logró llegar hasta un punto cercano al salón principal del hotel donde se celebraba el evento, al que asistían el presidente y altos funcionarios, antes de ser detenido tras irrumpir en un control de seguridad y realizar disparos.

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El caso no es aislado. Desde 2025, fiscales federales han documentado al menos tres incidentes en Washington en los que los presuntos atacantes se desplazaron desde otros estados con el objetivo de cometer agresiones con motivaciones políticas.

Para las autoridades, esta tendencia representa un desafío creciente, ya que combina planificación prolongada con la capacidad de moverse sin levantar sospechas.

Expertos en seguridad señalan que trasladarse por carretera o tren ofrece ventajas logísticas para quienes buscan cometer estos actos. Permite transportar armas o materiales sin pasar por controles estrictos, además de brindar tiempo para consolidar la decisión de atacar.

“No son hechos impulsivos”, coinciden analistas. “Se trata de acciones pensadas durante semanas o incluso meses”.

Otros episodios recientes refuerzan este patrón. Investigaciones federales han vinculado ataques en distintas ciudades con sospechosos que viajaron cientos o miles de kilómetros antes de actuar. En varios casos, los agresores planificaron su llegada con antelación, reservaron alojamiento y estudiaron a sus objetivos antes de ejecutar la agresión.

El fenómeno también comparte otra característica: muchos de los implicados no cuentan con antecedentes penales, lo que dificulta su detección por parte de las autoridades antes de que actúen. Este perfil, conocido como “lobo solitario”, complica aún más la prevención de ataques.

Funcionarios federales han advertido que cualquier intento de trasladarse a la capital con la intención de cometer violencia será perseguido con todo el peso de la ley. Sin embargo, reconocen que el reto no solo está en la respuesta, sino en la anticipación de un tipo de amenaza que evoluciona con rapidez y que ya no se limita a actores locales.

Video Cole Allen: Esta es la selfi que se habría tomado sospechoso antes del intento de asesinato de Trump
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