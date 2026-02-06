Donald Trump ¿Cómo planea Trump pasar el medio tiempo del Super Bowl luego de la polémica por la presentación de Bad Bunny? Se espera que un promedio de 123 millones de personas vean la final de la NFL que reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en Santa Clara, California; ¿Trump será uno de ellos?

Video Bad Bunny honra a su madre antes del Super Bowl y celebra cantar en español

El Super Bowl 2026 reunirá a millones de aficionados en Estados Unidos este próximo domingo 8 de febrero. Según las mediciones, se espera que un promedio de 123 millones de personas vean la final de la NFL que reunirá a los New England Patriots y a los Seattle Seahawks en Santa Clara, California.

Donald Trump será uno de los millones de aficionados que verán la transmisión por televisión, pues desde hace semanas se oficializó que no asistiría a la final de la NFL argumentando temas de distancia.

Sin embargo, en la opinión pública se habla de que su negativa a asistir sería la participación de Bad Bunny y Green Day en el show de medio tiempo, pues son abiertamente críticos de las políticas antiinmigratorias del republicano.

El presidente ha criticado fuertemente la selección de Bad Bunny, describiéndola como “absolutamente ridícula” o una decisión “terrible”.

¿Cómo pasará Trump el medio tiempo del Super Bowl?

El año pasado, Donald Trump asistió al Super Bowl 59 en Nueva Orleans, pero esta edición será diferente o más bien, como suele celebrarlo el presidente en años anteriores, que incluso son una tradición.

La Casa Blanca ha explicado que Trump no planea ver el show de Bad Bunny y, en cambio, pasará el medio tiempo viendo un espectáculo alternativo organizado por el grupo conservador Turning Point USA, al cual han denominado All-American Halftime Show. Reúne artistas como Kid Rock y otros artistas de música country y será transmitido por redes sociales y cadenas afines.

“Creo que el presidente preferiría mucho más una actuación de Kid Rock que de Bad Bunny, debo decirlo”, dijo la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, el jueves pasado.

Trump tendrá su propio “watch party”

Donald Trump ha elegido su club privado Mar-a-Lago, en Palm Beach, Florida, para pasar el Super Bowl LX en lugar de asistir al juego en persona en California. Según informes, Trump organizó un “watch party” para ver la final.

Trump llegó a Palm Beach County el viernes por la noche antes del Super Bowl y permanecerá durante el fin de semana para el evento. La planificación del “watch party” ha motivado cierres temporales de algunas vías alrededor de la zona de Mar-a-Lago para garantizar la seguridad y organización del evento.

Mientras millones de personas en Estados Unidos y el mundo seguirán el Super Bowl a través de transmisiones televisivas y plataformas digitales, el presidente Trump prefiere verlo con sus cercanos en un ambiente más íntimo y alineado con su estilo de eventos privados en Florida.

