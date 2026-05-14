Noticias Ya hay fecha: Trump Mobile inicia envíos del T1 Phone dorado luego de meses de retraso Los usuarios que realizaron su preorden, recibirán un aviso por correo electrónico con la actualización de su entrega mientras arranca el proceso de distribución del dispositivo

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El servicio de telefonía Trump Mobile, impulsado por el presidente de Estados Unidos Donald Trump junto a sus hijos Eric y Donald Jr., anunció que comenzará esta semana el envío del smartphone dorado T1 Phone a los usuarios que lo preordenaron, luego de varios meses de retrasos.

La compañía, vinculada a la Trump Organization, informó que los compradores recibirán un correo de actualización con la fecha estimada de entrega, marcando el inicio de la distribución del dispositivo tras ajustes en la cadena de suministro, rediseños del hardware y demoras en certificaciones. El anuncio marca el despliegue inicial del equipo.

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Fecha de entrega del T1 Phone

La noche del 13 de mayo de 2026, Trump Mobile aseguró en sus cuentas oficiales que en los próximos días los primeros usuarios recibirán el T1 Phone dorado. La empresa explicó que los envíos comienzan esta semana, después de que el lanzamiento previsto inicialmente para agosto de 2025 fuera pospuesto por problemas de fabricación, cambios en el diseño del hardware, complicaciones en certificaciones y ajustes logísticos.

A partir de este nuevo calendario, los dispositivos empezarán a llegar de forma gradual a quienes realizaron la reserva anticipada, marcando el arranque formal de la distribución del smartphone.

T1 Phone de Trump Mobile comienza a enviarse Imagen Trump Mobile

Precio y características del T1 Phone

El T1 Phone tiene un precio de 499 dólares y puede reservarse con depósito de 100 dólares junto al “Plan 47” de 47.45 dólares mensuales. El dispositivo integra pantalla AMOLED de 6.78 pulgadas, 120 Hz, procesador Snapdragon serie 7 de Qualcomm, 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento.

En fotografía incluye triple cámara trasera de 50 megapíxeles y cámara frontal de 50 megapíxeles, de acuerdo con lo establecido en el sitio web oficial de Trump Moble, donde se puede ordenar el teléfono.

Funciona con Android 15 y batería de 5,000 mAh con carga rápida de 30W. El ensamblaje final se realiza en Miami con componentes extranjeros y acabado dorado con bandera estadounidense, pese a haber sido promocionado como fabricado en Estados Unidos.