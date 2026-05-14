Nueva Jersey Hombre que estrelló su coche contra la sinagoga de Chabad Lubavitch en Nueva York se declara culpable Dan Sohail declaró ante un juez el miércoles que lo hizo con la intención de dañar este emblemático lugar judío. Según los fiscales federales, Sohail embistió con su auto la entrada de la concurrida sinagoga de Brooklyn cinco veces consecutivas en enero pasado.

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Un hombre se declaró culpable el miércoles de estrellar repetidamente su automóvil contra la sede mundial de Chabad Lubavitch en la ciudad de Nueva York, y le dijo a un juez que lo hizo porque tenía la intención de dañar el emblemático lugar judío.

Según los fiscales federales, Dan Sohail, de 36 años, embistió con su coche la entrada de una concurrida sinagoga de Brooklyn cinco veces consecutivas en enero, tras retirar los postes de señalización e instar a la gente a apartarse. Causó daños por valor de unos 19,000 dólares, cantidad que deberá indemnizar.

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Sohail, residente de Carteret, Nueva Jersey, resolvió el caso sin ser condenado por un delito de odio, declarándose culpable de un cargo de daños intencionales a propiedad religiosa. Se enfrenta a una pena máxima de hasta tres años de prisión, pero las directrices federales de sentencia prevén hasta seis meses de prisión, según informaron los fiscales y la abogada defensora de Sohail, Mia Eisner-Grynberg.

Vitaliano no fijó fecha para la sentencia. Sohail, encarcelado desde su arresto, ya ha cumplido más de tres meses tras las rejas.

Desde la galería de la sala del tribunal, mientras Sohail se declaraba culpable, el rabino de Chabad, Yaacov Behrman, se mostró irritado ante la perspectiva de una sentencia que podría equivaler a "ninguna consecuencia".

“Hay que dejar bien claro que atacar una sinagoga tendrá graves consecuencias”, declaró Behrman, portavoz de Chabad, a los periodistas posteriormente. “Ese mensaje no se escuchó hoy en el tribunal”.

En el momento del ataque, Sohail declaró a la policía que había perdido el control del vehículo y que había pisado el acelerador con sus botas. Sin embargo, el miércoles, ante un tribunal federal de Brooklyn, afirmó que conducía desde Nueva Jersey y que había dañado el edificio intencionadamente porque se trata de la sede de Chabad.

Vestido con un uniforme de prisión de color beige, Sohail, barbudo y de pelo revuelto, le dijo con calma al juez Eric N. Vitaliano que llevó a cabo su ataque "chocando contra la puerta con el coche".

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El complejo ubicado en 770 Eastern Parkway en Brooklyn incluye una sinagoga y oficinas, y albergaba a unas 2,000 personas en ese momento, según Behrman. Nadie resultó herido y no se encontraron armas en el auto de Sohail, informó la policía.

La "conducta peligrosa" de Sohail fue un ataque dirigido contra la libertad religiosa y la paz de culto a la que todo estadounidense tiene derecho, según declaró Harmeet Dhillon, jefa de la división de derechos civiles del Departamento de Justicia , en un comunicado.

Dhillon añadió que la declaración de culpabilidad de Sohail envía un mensaje claro de que el Departamento de Justicia "no tolerará actos de odio y violencia contra las instituciones religiosas".

Dañar intencionalmente propiedad religiosa no se considera un delito de odio según la ley federal. Sohail había enfrentado cargos por delitos de odio a nivel estatal, pero estos fueron retirados mientras el caso federal seguía su curso.

En una audiencia previa en marzo, Eisner-Grynberg declaró que Sohail estaba en proceso de conversión al judaísmo y que ya había visitado el centro Chabad Lubavitch. Semanas antes del incidente, según la policía, había asistido a una reunión social en la sede de Chabad, donde se le vio en un video bailando con hombres ortodoxos.

La gente toca el ataúd durante la procesión fúnebre del rabino Moshe Kotlarsky, vicepresidente de Merkos L'Inyonei Chinuch —el brazo educativo del movimiento Chabad-Lubavitch— y director de la Conferencia Internacional anual de Emisarios de Chabad-Lubavitch, el miércoles 5 de junio de 2024, en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Kotlarsky falleció el martes. Habría cumplido 75 años dentro de cuatro días. (Foto AP/Andres Kudacki) Imagen Andres Kudacki/AP

Personas cercanas a Sohail, incluidos familiares y rabinos de Chabad, afirmaron que no parecía albergar odio hacia los judíos, pero que sufría problemas de salud mental. En la audiencia de marzo, el fiscal Eric Silverberg reconoció que existían "preocupaciones muy importantes" sobre la salud mental de Sohail.

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El accidente ocurrió en el 75.º aniversario de la ascensión del rabino Menachem Mendel Schneerson al liderazgo del movimiento Lubavitch y causó gran preocupación en la ciudad. Schneerson falleció en 1994, pero sigue siendo una figura venerada a nivel mundial. Durante años, ha habido una presencia policial casi constante alrededor de la sede mundial de Chabad Lubavitch.