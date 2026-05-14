Illinois “Siete horas de terror”: hombre acusado de asesinato y agresión sexual tras presunta grabación del ataque contra su pareja en Illinois La investigación del caso en Schaumburg se apoya en una presunta grabación de varias horas que, según fiscales, documentaría el desarrollo del ataque previo al asesinato

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En Schaumburg, Illinois, un hombre fue acusado de asesinato en primer grado y agresión sexual tras la muerte de una mujer con la que mantenía una relación sentimental, en un caso que las autoridades sostienen está respaldado por evidencia de audio que se habría extendido por varias horas.

El señalado es Kevin Motykie, de 56 años, quien fue detenido después de que la policía acudiera a una vivienda en West Weathersfield Way la noche del 20 de abril, tras una llamada al 911 para verificar el estado de una persona que no había sido localizada durante el día.

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Al ingresar al domicilio, los agentes encontraron sin vida a Katherine D. Torbick, de 43 años, mientras que el sospechoso fue localizado en el garaje y arrestado en el lugar.

De acuerdo con los registros del caso, las autoridades ya habían atendido previamente un episodio de violencia doméstica relacionado con la pareja, y Motykie contaba con una orden de arresto pendiente por agresión doméstica agravada.

Durante la investigación posterior, los fiscales señalaron que en el bolsillo del detenido se encontró un dispositivo de grabación de audio. Ese material, según la acusación, contendría cerca de siete horas de registro en las que se escucha una discusión entre ambos ocurrida en la madrugada del 30 de abril.

Los documentos judiciales indican que en la grabación la mujer habría pedido detener la agresión mientras se desarrollaban actos de violencia física y sexual, además de intentos de restricción de movimiento. También se mencionan amenazas y declaraciones del acusado durante el mismo lapso.

El caso también incluye antecedentes de una relación de aproximadamente una década entre la víctima y agresor, aunque en meses recientes habrían terminado. A pesar de ello, ambos seguían viviendo en la misma vivienda, según información del expediente.

Previo a su muerte, la víctima había expresado temor por su seguridad en una declaración grabada a las autoridades y había presentado una denuncia por delito grave semanas antes. También había sido hospitalizada tras un episodio previo de violencia, de acuerdo con los reportes.

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Motykie enfrenta ahora cargos de asesinato en primer grado y tres cargos adicionales por agresión sexual agravada, mientras la investigación continúa bajo la Fiscalía del Condado de Cook.