Racismo Detienen a 'Chud el constructor', un influencer que se transmite en vivo en lugares públicos haciendo comentarios racistas hacia los afroamericanos Se trata de un hombre que se transmite en vivo haciendo comentarios racistas contra personas afroamericanas en lugares públicos fue detenido tras verse involucrado en un tiroteo frente a un juzgado de Tennessee.

Video Ataque con machete y presuntos insultos raciales: víctima denuncia agresión en estacionamiento

Un hombre que se hace llamar "Chud el Constructor" y que transmite en vivo sus comentarios racistas contra personas afroamericanas en lugares públicos fue detenido tras verse involucrado en un tiroteo a las afueras de un juzgado de Tennessee el miércoles, según informaron las autoridades.

Dalton Eatherly y un hombre no identificado se vieron involucrados en un enfrentamiento que terminó en un tiroteo, según declaró el fiscal de distrito Robert J. Nash. Sin embargo, Nash no especificó por qué Eatherly se encontraba en ese juzgado de Clarksville, qué estaba haciendo ni qué provocó el enfrentamiento.

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Ambos hombres fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento médico y su estado era estable, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery.

Claire Martin, que trabaja en un bufete de abogados frente al juzgado, dijo que Eatherly es "muy conocido en Clarksville por provocar a la gente para ver qué puede conseguir que hagan". Añadió que "les grita insultos racistas" mientras los graba. "No es un miembro útil de la sociedad", afirmó.

Las fuerzas del orden responden al lugar de un tiroteo el martes 5 de mayo de 2026, en K Towne Plaza, en Carrollton, Texas. (Foto de AP/Kendria LaFleur) Imagen Kendria LaFleur/AP

Martin no presenció el altercado, pero sí vio lo que sucedió después. El otro hombre “nos saludó con la mano al subir a la ambulancia”, dijo.

Jacob Fendley, un abogado que figura en los registros judiciales como representante de Eatherly en un caso de acoso aparte ocurrido en noviembre, no respondió de inmediato a un mensaje telefónico.

¿Me disparé a mí mismo...?

En un video publicado el miércoles en el sitio web Pump.fun, Eatherly declaró que disparó a un hombre en defensa propia después de que este comenzara a golpearlo. En el video, Eatherly habla con los paramédicos, uno de los cuales toma nota del punto de entrada y salida de la herida.

“¿Me disparé a mí mismo o me rozó?”, preguntó Eatherly.

Según los registros judiciales del condado de Montgomery, Eatherly tenía previsto comparecer ante el tribunal el miércoles por la mañana en Clarksville, a unos 80 kilómetros al noreste de Nashville, por una supuesta deuda de 3300 dólares con una compañía de crédito. La demanda civil fue interpuesta en febrero en nombre de Midland Credit Management.

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Los registros judiciales no indican si Eatherly se presentó a la audiencia de estado del caso. Los registros en línea indican que el caso está abierto.

Eatherly, un hombre blanco, transmite en directo enfrentamientos a las redes sociales, donde se le puede ver y oír haciendo comentarios racistas contra personas negras en público.

Agentes del sheriff investigan el escenario de un tiroteo a las afueras del Tribunal del Condado de Montgomery, el miércoles 13 de mayo de 2026, en Clarksville, Tennessee. (Foto de AP/George Walker IV) Imagen George Walker IV/AP

En un video grabado en un mercado, le dice a un hombre negro que pasaba: "Te estás comportando como un chimpancé". Luego usa un insulto racista varias veces.

En el vídeo se ve al hombre negro usando un teléfono móvil para grabar el enfrentamiento, diciéndole a Eatherly: "No me toques".

Un empleado le dice a Eatherly que no tiene permitido decir esa palabra. Él responde: “En Estados Unidos hay libertad de expresión. Díganme que no puedo decir otra cosa. Esto es Estados Unidos, ¡maldita sea!”.

Históricamente, los racistas en Estados Unidos y otros países han comparado a las personas negras con monos o simios. En febrero, el presidente Donald Trump publicó en redes sociales un mensaje racista en el que aparecían el expresidente Barack Obama y su esposa, Michelle Obama , como primates en la selva. El mensaje fue eliminado después de que tanto republicanos como demócratas criticaran el video por considerarlo ofensivo.

Cargos por robo en un restaurante de carnes y alteración del orden público

Además del caso de la deuda de la tarjeta de crédito, Eatherly se enfrenta a un caso penal aparte en el que se le acusa de comportarse de forma indisciplinada en un restaurante de carnes de Nashville el sábado y de negarse a pagar la cuenta de casi 400 dólares.

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Según una declaración jurada del caso, el restaurante le había pedido que no hiciera transmisiones en directo dentro del local, pero él lo hizo de todos modos. Cuando le pidieron que parara, empezó a gritar y a proferir comentarios racistas.

Fue arrestado y acusado el domingo de robo de servicios, alteración del orden público y resistencia al arresto, y puesto en libertad bajo fianza de 5,000 dólares. Su próxima comparecencia en este caso estaba programada para el 17 de julio en el tribunal penal del condado de Davidson.

Larry Quillen, residente de Clarksville, dijo haber visto videos en los que Eatherly lleva una pistola y gas pimienta "y va por ahí provocando disturbios".

“Pensé que era solo cuestión de tiempo. Es decir, porque lo que está haciendo es odio. Ni siquiera es libertad de expresión, y eso es lo que él dice hacer”, dijo Quillen.

La Oficina del Sheriff del Condado de Montgomery informó que uno de los dos hombres involucrados en el tiroteo del miércoles fue trasladado al Hospital Vanderbilt de Clarksville para recibir tratamiento. No se obtuvo respuesta inmediata a un mensaje dejado en el hospital.