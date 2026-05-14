Arizona El joven latino de Arizona que fue aceptado en 49 universidades y recibió más de 5 millones de dólares en becas Joseph Parra Miguel asegura que, más allá de los reconocimientos académicos, busca compensar el esfuerzo de sus padres inmigrantes, originarios de comunidades rurales del sur de México

Video Inspiración latina: El estudiante Joseph Parra, de Arizona, es aceptado en 49 universidades y obtiene 5 millones en becas

A sus apenas 18 años, Joseph Parra Miguel se convirtió en ejemplo de disciplina y perseverancia luego de ser aceptado en 49 universidades y colegios comunitarios de Estados Unidos, además de conseguir más de 5 millones de dólares en becas académicas.

El joven latino, originario de Arizona, aseguró sentirse emocionado por los resultados de un esfuerzo que comenzó desde muy pequeño y que hoy lo coloca como un orgullo para su familia y comunidad.

PUBLICIDAD

"La verdad me siento como nervioso, pero también estoy orgulloso de todo lo que hice", expresó Joseph en entrevista con N+ Univision.

Entre las instituciones que lo aceptaron destacan distintas universidades reconocidas a nivel nacional, opciones que abrieron un panorama académico que nunca imaginó alcanzar. Quiere hacer una carrera en negocios y cultura.

Joseph, quien es estudiante de primera generación, explicó que su sueño va más allá de obtener un título universitario, pues busca utilizar su educación para ayudar a otros.

"Quiero ser una persona que ayuda a las personas, tratar de ayudar a las comunidades... y que las comunidades también ayuden a otras comunidades", comentó.

Durante su preparación académica estudió en la Phoenix Coding Academy, una escuela enfocada en ciencias, arte y tecnología, donde recibió acompañamiento cercano durante todo el proceso de solicitudes universitarias.

Su consejera, Katy Zaiser, destacó el nivel de compromiso que mostró el joven durante toda su trayectoria escolar.

"Como consejeros, trabajamos con nuestros estudiantes desde el día en que llegan a nuestro campus como alumnos de primer año hasta el día en que suben al escenario para recibir su diploma de graduación; y lo que él logró fue una hazaña tan extraordinaria, que me siento sumamente orgullosa de él", señaló.

Video Niño mexicano “David Da Vinci” rumbo a universidad en Alemania

El orgullo por sus raíces mexicanas inspiró el camino de Joseph

Más allá de los reconocimientos académicos, Joseph asegura que gran parte de su inspiración nació gracias al ejemplo de esfuerzo de sus padres inmigrantes, originarios de comunidades rurales del sur de México.

PUBLICIDAD

El joven relató que visitar los pueblos de donde proviene su familia le ayudó a fortalecer su identidad y sentirse orgulloso de sus raíces.

"Visité los pueblos de mis padres, es la razón por la que aprendí más de mi raza y mi cultura, y es algo que me da orgullo", dijo.

Pese a las múltiples ofertas universitarias, Joseph decidió estudiar en la Universidad Estatal de Arizona, donde actualmente también cursa estudios su hermana.

Ahora, ambos comparten el objetivo de retribuir a sus padres todo el sacrificio que realizaron para sacarlos adelante en Estados Unidos.

"Ellos vinieron aquí sin nada... y quiero ayudar a mi familia, y a la comunidad aquí en Arizona”, afirmó Joseph.