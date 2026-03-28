Noticias Se extienden protestas en planta de carne, JBS USA; piden aumento de salarios y mejor atención médica La planta se vio obligada a operar con la capacidad limitada y ha trasladado su producción de carne a otros lugares para cubrir su propia demanda

Video Protestas en Washington DC por el No Kings Day 3 rechazan políticas de Trump por Irán y Cuba

Las protestas en contra de la planta de carne JBS USA, en Greeley, Colorado, (una de las más grandes en el mundo), van por su tercera semana desde el pasado 16 de marzo.

Expertos han informado que realmente todavía es poco tiempo para pensar si las protestas podrán afectar el precio de la carne.

PUBLICIDAD

El viernes 27 de marzo, la planta se vio obligada a operar con la capacidad limitada y ha trasladado su producción de carne a otros lugares para cubrir su propia demanda.

¿Por qué están protestando?

La razón por la que están protestando es que sus trabajadores exigen a la planta productora de carne que les aumenten los salarios y que tengan una mejor atención médica.

La huelga empezó hace tres semanas y tiene un apoyo del 99% de los obreros, los cuales vendrían siendo 3,800 personas que laboran en la planta.

Los líderes sindicales han señalado que la oferta de los aumentos salariales, que es del 2%, es inferior a la inflación y han dicho que están listos para reunirse con la planta en cualquier momento, pero que seguirán en protesta hasta que cumplan sus peticiones.

Video Endurecen reglas para usar la etiqueta de producto de EEUU en carnes, pollo y huevo

JBS USA dice que cumple con las leyes laborales

Cabe destacar que la planta cuenta con 17 millones de dólares y es la responsable de dar empleos a la ciudad de Greeley, Colorado.

Por su parte, la empresa ha dicho que sí cumple con las leyes laborales y que busca llegar a un punto medio por parte de los trabajadores. También, que les cobra por el equipo de protección que es dañado o que se pierde.

La planta de carne se ha visto involucrada en varios escándalos. Tal es el caso cuando se declaró culpable de sobornar a funcionarios brasileños con el fin de tener financiamiento para poder expandirse por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

La primera huelga que se hizo en Estados Unidos en un matadero fue en el año 1985 en Minnesota. En esta misma, todos los empleados abandonaron sus puestos y tuvo una duración de más de 12 meses, teniendo enfrentamientos con la policía y los manifestantes.

Video Rodeo en Fresno: la adrenalina del “bull riding” y el riesgo extremo que pocos ven