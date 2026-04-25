Noticias Policía de Texas podrá detener y deportar a migrantes sospechosos de estancia irregular Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos permitió que una controvertida ley migratoria de Texas avance, al eliminar el bloqueo judicial que la había mantenido suspendida durante años; esta legislación permite a la policía estatal arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país

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Policías de Texas podrán detener a personas sospechosas de estar en el país sin autorización y, en ciertos casos, los jueces estatales podrán ordenar su salida hacia sus países de orígen, como parte de una ley que busca reforzar el control migratorio a nivel local.

Un tribunal federal de apelaciones en Estados Unidos permitió que una controvertida ley migratoria de Texas avance, al eliminar el bloqueo judicial que la había mantenido suspendida durante años. Sin embargo, la decisión no abordó si la norma es constitucional, sino que se limitó a un punto técnico y concluyó que quienes la impugnaron no tenían la capacidad legal para hacerlo.

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Tribunal elimina obstáculo legal

El fallo, aprobado por una votación dividida, determinó que organizaciones defensoras de migrantes y autoridades locales no contaban con la llamada “legitimación procesal”, lo que les impedía continuar con la demanda. Como consecuencia, quedó sin efecto la orden previa que frenaba la aplicación de la ley SB 4, según informó The Texas Tribune.

Esta legislación, aprobada en 2023, permite a la policía estatal arrestar a personas sospechosas de ingresar ilegalmente al país. También establece que ese acto sea considerado un delito estatal y faculta a jueces a ordenar la salida del país de los detenidos, en lugar de seguir procesos penales tradicionales.

Ley podría derivar discriminación a migrantes

Durante décadas, la aplicación de leyes migratorias ha sido responsabilidad exclusiva del gobierno federal. Por ello, la iniciativa de Texas ha generado controversia y múltiples impugnaciones, al considerarse una posible invasión de competencias federales.

Aunque el tribunal no resolvió ese punto de fondo, autoridades estatales celebraron la decisión, argumentando que refuerza su capacidad para actuar frente a la migración irregular. En contraste, organizaciones civiles alertan que la ley podría derivar en discriminación y prácticas de perfilamiento contra migrantes.

Pese al fallo, los opositores insistieron en que seguirán buscando alternativas legales para detener la implementación de la SB 4, cuya entrada en vigor aún no está completamente definida.