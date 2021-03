Policía dice que aún no sabe si tiroteos en Atlanta fueron un crimen de odio

Este hombre le dijo a los detectives que sus acciones no tenían motivaciones raciales y que tenía una adicción sexual, afirmó este miércoles el alguacil del condado de Cherokee, Frank Reynolds, en una conferencia de prensa.

Los hechos

“Felicito a las fuerzas del orden por su rápido trabajo al arrestar a un sospechoso en los trágicos tiroteos de ayer. El motivo aún no está claro, pero un crimen contra cualquier comunidad es un crimen contra todos nosotros. Me he mantenido en estrecho contacto con la Casa Blanca y APD mientras trabajan con socios federales, estatales y locales para investigar al sospechoso responsable de esta violencia sin sentido en nuestra ciudad”, dijo la alcaldesa en un comunicado.