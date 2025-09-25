Desempleado y aficionado a los videojuegos: lo que se sabe del autor del tiroteo en un centro de ICE en Dallas

Video Identifican al sospechoso del tiroteo en centro de ICE en Dallas: confirman un muerto y dos heridos

El hombre armado con un rifle que abrió fuego el miércoles desde un techo cercano hacia un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, fue identificado extraoficialmente por algunos medios como Joshua Jahn, 29 años.

En el ataque, murió al menos un inmigrante y otros dos resultaron heridos de gravedad. Los tres eran detenidos que se encontraban bajo custodia de ICE en el momento de recibir los disparos.

El sospechoso disparó “indiscriminadamente al edificio de ICE, incluyendo a una furgoneta" en la puerta de seguridad, una entrada segura y cerrada, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El presunto atacante se suicidó después, de acuerdo con las autoridades, que no dieron más detalles y solo fue identificado poco después por medios que citaban a fuentes policiales.

Este jueves seguían sin estar claras sus motivaciones, pero el FBI catalogó el incidente como "un acto de violencia dirigida" contra ICE, por el hallazgo de mensajes contra la agencia en los proyectiles encontrados en la escena.

En la tarde del miércoles se vieron agentes del FBI en una casa de un barrio de Dallas que, según los registros públicos, está vinculada a Jahn.

Quién era Joshua Jahn

Noah Jahn, hermano de Joshua, dijo a NBC que crecieron en Allen, Texas, y que fueron Boy Scouts de niños. Su hermano se interesó por la programación, pero estaba desempleado y planeaba mudarse a la propiedad de sus padres en Oklahoma.

Un portavoz de Collin College, en McKinney, un suburbio de Dallas, dijo a la AP por correo electrónico que Jahn estudió allí “en distintos periodos” entre 2013 y 2018.

Dos amigos de la infancia de Joshua Jahn dijeron a ABC News que hacía unos 10 años que no se veían, pero que lo recordaban sobre todo como un chico interesado en los videojuegos y la cultura de internet.

“Esto es un completo shock para mí”, dijo uno de ellos a ABC News. “Josh era la persona menos política de todas las que conocí en la secundaria. Le gustaba jugar videojuegos”.

Ambos dieron a ABC News un nombre de usuario que, según ellos, pertenecía a Jan en el sitio de juegos Steam, también vinculado a una cuenta de Reddit, que no se ha usado en unos seis años. Según su perfil de Steam, visto por la cadena, Jahn debía ser un jugador empedernido, pues tenía más de 10,000 horas de juego en títulos como Team Fortress 2, Left 4 Dead 2 y Rust.

Según distintos medios, Jahn fue acusado hace casi una década en Texas por una entrega de más de un cuarto de onza de marihuana: se declaró culpable y fue puesto en libertad condicional.

En 2017, se trasladó de Texas a una granja legal de cannabis en el estado de Washington para trabajar cosechando marihuana durante varios meses.

“Era un chico joven, a miles de kilómetros de casa, y parecía no tener ningún rumbo, viviendo en su auto a tan temprana edad”, declaró Ryan Sanderson, propietario de la granja, a AP.

“No parecía pelearse con nadie ni causar problemas. Mantenía un perfil bajo y seguía trabajando”, dijo Sanderson, quien aseguró que intentó retener a Jahn por más tiempo porque “le daba pena”.

La última vez que Noah vio a su hermano fue hace dos semanas, en la casa de sus padres. Nada parecía fuera de lo normal.

Qué motivó al presunto atacante a llevar a cabo el tiroteo

Hay una investigación en marcha para esclarecer lo ocurrido y determinar el motivo del ataque. Pero el FBI no tardó en declarar que se trataba de un acto de violencia dirigda contra la agencia, ya que encontraron munición en el lugar que contenía mensajes contra ICE.

El director del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala con las palabras "ANTI-ICE" escritas con lo que parece ser un marcador.

El director del FBI, Kash Patel, publicó esta imagen en su cuenta de X. En una de las balas recuperadas por la agencia se lee, escrito con tinta azul, la frase "Anti-ICE". Imagen Kash Patel, FBI director/ X



"Este vil ataque fue motivado por el odio hacia ICE", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.

Por su parte, el vicepresidente JD Vance dijo que había evidencia que todavía no se había hecho pública que indicaba que el tiroteo tenía motivaciones políticas de atacar a agentes fronterizos y otros encargados de la frontera. El vicepresidente no dudó en catalogar al presunto asesino como un "extremista violento de extrema izquierda".

Sin embargo, Noah Jahn aseguró a NBC News que el joven no tenía interés en temas políticos y que tampoco había compartido con su familia su postura sobre ICE.

Según registros proporcionados a CNN por el Departamento de Elecciones del Condado de Collin, Jahn votó en las primarias demócratas en marzo de 2020 y no ha vuelto a votar desde entonces. Pero el reporte de NBC, que cita registros públicos, dice que se registró como independiente en Oklahoma y votó en noviembre.

Un hombre que dijo a NBC haber conocido a Jahn desde su primera adolescencia, cuando ambos eran miembros de la misma tropa en los Scouts en Texas, aseguró que Jahn solía expresar opiniones políticas y recordó una conversación de hace años con él sobre las caravanas de migrantes que buscan llegar a EEUU.

“Estaba simplemente molesto porque la gente no entendía la desesperación de quienes querían salir de situaciones difíciles y por cómo se estaba manejando la inmigración en general”, dijo el hombre a NBC News. El hombre, que prefirió no ser identificado, aseguró que Jahn era una persona apasionada en varias de sus posturas políticas pero que le sorprendió mucho cuando lo identificaron como el atacante ya que él "estaba bastante en contra de la violencia armada".

En el tiroteo del miércoles, tanto la víctima mortal como los heridos eran inmigrants detenidos por ICE, que iban a ser trasladados a un centro de detención de la agencia. Ningún agente resultó herido.

El presidente Trump se pronunció sobre el ataque con un mensaje en el que no se refirió a las víctimas, pero sí aprovechó para señalar a “los demócratas de la izquierda radical (que) demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden desmantelar ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis'”.