Informan de un tiroteo activo en la Universidad de Vilanova, en Filadelfia, alma mater del papa León XIV

Video En un minuto: Corte de apelaciones permite poner fin al TPS para Honduras, Nicaragua y Nepal

La policía respondió este jueves a un informe de un tiroteo activo en el campus de la Universidad de Villanova en Pensilvania, días antes del inicio de las clases.

El fiscal general de Pensilvania, Dave Sunday, dijo que estaba al tanto del informe sobre el tirador activo y que estaba realizando un seguimiento.

PUBLICIDAD

Los estudiantes compartieron un mensaje de texto del sistema de alerta de la universidad que les decía que cerraran y atrancaran las puertas y se trasladaran a lugares seguros.

Una segunda alerta de las autoridades de Villanova advertía a la gente que se mantuviera alejada de la facultad de Derecho.

Videos publicados en las redes sociales mostraron una multitud que se apresuró a resguardarse dentro de un edificio en el campus.

La representante estatal Lisa Borowski, cuyo distrito incluye Villanova, dijo que alrededor de las 5:00 pm recibió un mensaje de texto de la policía del municipio de Radnor y la policía del campus de Villanova para que los residentes locales se refugiaran en el lugar.

"Estoy muy preocupada", dijo Borowski.

La Universidad de Villanova es una universidad católica privada situada en los suburbios de Filadelfia. Limita con Lower Merion Township y Radnor Township, en el centro de los ricos barrios de Main Line de la ciudad.

La escuela agustiniana ha recibido una atención especial este año por ser el alma mater del nuevo Papa León XIV.

La orientación e inscripción de nuevos estudiantes comenzó este jueves y está previsto que se prolongue hasta el sábado. Las clases comienzan el lunes.

En breve más información.