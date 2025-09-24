Dos muertos y dos heridos deja un tiroteo en un centro de detención de ICE en Dallas

Video Sospechoso de asesinar a Charlie Kirk enfrenta varios cargos estatales: buscarán la pena de muerte

Dos personas murieron (incluido el atacante) y dos más resultaron heridas en un tiroteo este miércoles en un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, informó la policía de la ciudad.

La Policía de Dallas escribió en su cuenta de X que respondió al ataque a las 6:40 de la mañana: "La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego al edificio del gobierno desde un edificio adyacente", explicó la agencia. "Dos personas fueron transportadas al hospital con heridas de bala. Una víctima murió en la escena. El sospechoso falleció".

Tanto la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, como el director interino de la agencia, Todd Lyons, habían confirmado el tiroteo más temprano.

Noem dijo en su cuenta de X que se desconocía el motivo del ataque. Informó que el atacante falleció por una herida de bala autoinflingida. Aún se desconoce de quién se trataba.

Distintas imágenes en medios muestran a decenas de vehículos de agencias de seguridad en la calle de servicio que conduce a la instalación cercana a la autopista North Stemmons.

La instalación de ICE atacada este miércoles es usada para procesar detenidos después de ser arrestados por la agencia. Desde allí son trasladados a centros de detención con estancia prolongada.