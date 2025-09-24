Qué se sabe del tiroteo en un centro de ICE en Dallas que dejó un inmigrante muerto

Video Identifican al sospechoso del tiroteo en centro de ICE en Dallas: confirman un muerto y dos heridos

Aunque la investigación sobre el tiroteo ocurrido este miércoles en un un centro de procesamiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas apenas comenzó, las autoridades lo han calificado como “un acto de violencia dirigida” contra la agencia.

Una persona armada con un rifle abrió fuego indiscriminadamente desde un techo cercano hacia estas instalaciones en Dallas, matando a un inmigrante e hiriendo a otros dos que se encontraban bajo custodia de ICE.

El presunto atacante se suicidó después, de acuerdo con las autoridades.

Las autoridades afirman haber encontrado munición con mensajes contra ICE en el lugar, por lo que este sería el asesinato selectivo público más reciente en Estados Unidos, apenas dos semanas después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado, también, por un atacante armado con un rifle desde un tejado cercano.

Esto es lo que se sabe hasta la noche de este miércoles sobre el tiroteo:

¿Cómo fue perpetrado el tiroteo en el centro de procesamiento de ICE en Dallas?

Las autoridades respondieron a una llamada para asistir a un agente en la autopista North Stemmons alrededor de las 6:40 am de este miércoles.

En el lugar, confirmaron que una persona había realizado disparos “indiscriminadamente” desde el tejado de un edificio cercano contra un centro de procesamiento de ICE en Dallas.

Edwin Cardona, un inmigrante venezolano, dijo que estaba entrando al edificio de ICE con su hijo para una cita alrededor de las 6:20 am cuando escuchó disparos.

Un agente llevó a las personas que estaban adentro a una zona más segura y les explicó que había un 'atacante activo', relató.

“Tenía miedo por mi familia porque estaba afuera. Me sentí terrible porque pensé que algo les podría pasar. Gracias a Dios, no”, dijo Cardona. Agregó que su familia fue llevada al edificio y que luego se reunieron.

Denise Robledo y su hermana estaban en un auto, a pocos metros del centro de ICE, cuando escucharon varios disparos. Se angustiaron porque su madre se encontraba en el edificio cumpliendo una cita de inmigración. "No importa el estatus migratorio en un momento de vida o de peligro", dijo entre lágrimas la joven.

Testigo narra el pánico vivido durante tiroteo en centro de ICE en Dallas: su madre estaba adentro

¿Quiénes son las víctimas?

Tanto la víctima mortal como los heridos eran personas detenidas bajo custodia de ICE en las instalaciones migratorias y se encontraban en una camioneta en la salida del edificio.

Madison Sheahan, subdirectora de ICE, explicó a Fox News que los inmigrantes iban a ser trasladados a un centro de detención de la agencia.

El edificio atacado este miércoles es usado para procesar personas después de ser arrestadas, pero después son llevadas a centros de detención de estancia prolongada. Por ello, es posible que las víctimas fueran arrestadas recientemente por ICE.

Las autoridades no divulgaron información adicional sobre sus identidades, pero el gobierno de México afirmó que uno de los heridos es originario de su país.

La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana informó que el detenido se encuentra hospitalizado con heridas graves y que el consulado se ha comunicado con la familia para ofrecerle apoyo y asistencia legal.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó previamente que dos de las víctimas habían fallecido, pero horas después emitió una corrección para aclarar que una falleció y otras dos resultaron gravemente heridas.

Ningún miembro de las fuerzas del orden resultó herido en el ataque, según informaron las autoridades.

¿Qué se sabe del presunto atacante?

Las autoridades afirman que el atacante murió tras dispararse a sí mismo, pero no revelaron oficialmente más detalles.

Sin embargo, fuentes policiales citadas por varios medios identificaron al sospechoso como Joshua Jahn, de 29 años.

En la tarde de este miércoles se vieron agentes del FBI en una casa de un barrio de Dallas que, según los registros públicos, está vinculada a Jahn.

Uno de sus hermanos aseguró a NBC News que no tenía interés en temas políticos y que tampoco había compartido con su familia su postura sobre ICE.

Según distintos medios, Jahn fue acusado hace casi una década en Texas de entregar más de un cuarto de onza de marihuana: se declaró culpable y fue puesto en probatoria.

En 2017, se trasladó de Texas a una granja legal de cannabis en el estado de Washington para trabajar cosechando marihuana durante varios meses.

“Era un chico joven, a miles de kilómetros de casa, y parecía no tener ningún rumbo, viviendo en su auto a tan temprana edad”, declaró Ryan Sanderson, propietario de la granja, a AP.

“No parecía pelearse con nadie ni causar problemas. Mantenía un perfil bajo y seguía trabajando”, dijo Sanderson, quien aseguró que intentó retener a Jahn por más tiempo porque “le daba pena”.

¿Cuál fue el motivo del ataque?

La investigación será la que esclarezca el motivo exacto del ataque. Sin embargo, el FBI declaró que la munición encontrada en el lugar contenía mensajes contra ICE, por lo que las autoridades lo manejan como un acto de violencia dirigida contra la agencia.

El director del FBI, Kash Patel, publicó una foto en redes sociales que muestra una bala con las palabras "ANTI-ICE" escritas con lo que parece ser un marcador.

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, también publicó fotos que muestran impactos de bala en una ventana y una vitrina con una bandera estadounidense.

"Este vil ataque fue motivado por el odio hacia ICE", declaró la secretaria del DHS, Kristi Noem.

¿Qué reacciones hubo entre demócratas y republicanos?

Donald Trump se pronunció sobre el ataque con un mensaje en el que no se refirió a las víctimas, pero sí aprovechó para señalar a “los demócratas de la izquierda radical (que) demonizan constantemente a las fuerzas del orden, piden desmantelar ICE y comparan a sus agentes con ‘nazis'”.

“La violencia persistente de terroristas de la izquierda radical, después del asesinato de Charlie Kirk, debe terminar. Los agentes de ICE y otros valientes miembros de las fuerzas de seguridad enfrentan una grave amenaza”, agregó el presidente.

Horas antes, el senador republicano Ted Cruz había hecho declaraciones en la misma línea al subrayar que este es el tercer tiroteo en Texas dirigido contra ICE o CBP. “A todos los políticos que demonizan a ICE y a CPB con un discurso que los demoniza: paren. Esto tiene consecuencias muy reales”, dijo.

Sin embargo, demócratas acusaron a Cruz y a otros de divulgar información selectivamente e intentar “controlar la narrativa” para que encaje con los argumentos republicanos de que los agentes de ICE están bajo asedio.

Tras una primera conferencia de prensa en la que las autoridades se negaron a confirmar si las víctimas eran detenidos de ICE, el representante demócrata Marc Veasey llamó al noticiero de WFAA-TV en Dallas y les dijo que estaba “totalmente indignado” por los comentarios de los funcionarios.

“Si intentan controlar esta narrativa y no quieren que los inmigrantes sean las víctimas de esta historia, entonces quizá prefieran darnos información con cautela para poder seguir hablando de ataques al ICE”, dijo Veasey.

El vicepresidente JD Vance, sin embargo, sí que habló de los detenidos heridos y del fallecido en una alocución. "Solo porque no apoyemos a los indocumentados, no quiere decir que queramos que sean ejecutados por asesinos violentos comprometidos con la violencia política", aseguró.

¿Qué otros ataques recientes se han registrado en las instalaciones de ICE?

Un ataque ocurrido el 4 de julio en un centro de detención de inmigrantes de Texas hirió a un agente de policía, quien recibió un disparo en el cuello.

Atacantes vestidos con ropa militar negra abrieron fuego frente al Centro de Detención Prairieland en Alvarado, al suroeste de Dallas. Al menos 11 personas han sido acusadas en relación con este ataque.

Por otro lado, un hombre con un rifle de asalto disparó decenas de balas contra agentes federales cuando salían de una instalación de la Patrulla Fronteriza en McAllen el pasado 7 de julio.

El hombre, identificado como Ryan Louis Mosqueda, hirió a un agente de policía que acudió al lugar antes de que otros agentes le dispararan y lo mataran. Después, la policía encontró otras armas, municiones y mochilas dentro de su vehículo.

La seguridad en las oficinas de ICE varía según la ubicación; algunas se encuentran dentro de edificios federales y otras se combinan con negocios privados, explicó a AP John Torres, exdirector interino de la agencia y exjefe de lo que ahora se denomina su división de cumplimiento y deportaciones.

"Les aseguro que ICE, a partir de hoy, revisará a fondo las evaluaciones de seguridad física de todas sus instalaciones", vaticinó.

Con información de la agencia AP.

