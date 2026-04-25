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Podcast rompe 40 años de silencio: ayuda a policía de Louisiana a resolver el asesinato de Roxanne Sharp

Para la familia, el anuncio no es solo un avance legal, sino un momento profundamente emocional, ya que, durante años, el caso fue una herida abierta y una sombra persistente en la comunidad. Hoy, esa sombra empieza a disiparse

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Por:N+ Univision
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Video Tiroteo en Mall de Luisiana hoy: Una persona murió y otras nueve resultaron heridas

El bosque guardó el silencio durante más de cuatro décadas; en 1982, Roxanne Sharp, una joven de 16 años, desapareció en la parroquia de St. Tammany, al norte de New Orleans. Días después, su cuerpo fue hallado entre los árboles. La investigación se estancó debido a pocas pruebas, escasos testigos y un miedo que se instaló en la comunidad de Louisiana como un secreto compartido pero nunca dicho en voz alta.

El eco que rompió el silencio

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Durante años, el caso quedó suspendido en el tiempo, incluso una confesión posterior de un asesino en serie -que luego resultó falsa- desvió la atención sin ofrecer respuestas reales. Pero todo cambió cuando, décadas después, investigadores decidieron contar la historia de Roxanne de otra forma, a través de un pódcast titulado ¿Quién mató a Roxanne Sharp?.

Lo que parecía un intento más por reabrir un archivo olvidado se convirtió en una grieta en el silencio. Personas que la conocieron comenzaron a recordar; voces que nunca habían hablado encontraron, por fin, un espacio para hacerlo. Pistas nuevas llegaron, y con ellas, fragmentos de una historia que había permanecido incompleta.

La memoria se convierte en justicia

El impacto fue inmediato y los investigadores lograron reconstruir los últimos días de Roxanne, siguiendo un rastro que los condujo a cuatro hombres, ahora acusados de violación con agravantes y asesinato. Algunos ya estaban en prisión; otros fueron arrestados recientemente. Todos formaban parte del entorno que Roxanne frecuentaba.

Para la familia, el anuncio no es solo un avance legal, sino un momento profundamente emocional, pues durante años, el caso fue una herida abierta y una sombra persistente en la comunidad. Hoy, esa sombra empieza a disiparse. La historia de Roxanne demuestra que los casos no resueltos no desaparecen, solo esperan. Y a veces, basta una voz -o muchas- para devolverles la luz.

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